Wegen Corona: Grüne wollen Schnitzel teurer machen – jetzt müssen alle Veganer werden

Alle Augen sind zurzeit auf Deutschlands Fleischindustrie gerichtet. Nachdem das das neuartige Coronavirus gleich in mehreren Schlachthöfen ausgebrochen ist, mussten sich viele Schlachthofbetreiber harter Kritik aussetzen. Jetzt reagiert auch die Bundesregierung auf die Skandale – Veganer werden sich freuen ...

Deutschlandweit haben sich Mitarbeiter von Schlachthöfen mit Coronavirus* infiziert.

mit Coronavirus* infiziert. Fleischindustrie daraufhin unter massiver Kritik.

daraufhin unter massiver Kritik. Jetzt fordert Grünen-Chef Robert Habeck eine Reform der Fleischproduktion.

Bad Bramstedt/Berlin – Es fing alles im unscheinbar wirkenden Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) an: Mitarbeiter in dem dort ansässigen Vion-Schlachtbetrieb infizierten sich mit dem Coronavirus. Erst waren es 51 Angestellte, dann stieg die Zahl der Infizierten rasant an. Mittlerweile sind knapp 140 Beschäftigte betroffen – 24hamburg.de berichtete*.

Der Vorfall bringt jede Menge Kritik mit sich, bei der vor allem unzulängliche Hygiene-Maßnahmen und die beengte Wohnsituation der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Mittlerweile ist klar, dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt – denn auch in weiteren Schlachthöfen ist das Coronavirus ausgebrochen, Kollegen von merkur.de berichteten von Fällen in Bayern.*

Coronavirus in Schlachthöfen: Robert Habeck (Grüne) mit radikalem Vorschlag

Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und enge Wohnsituationen scheinen ein grundsätzliches, bundesweites Problem in der Fleischindustrie darzustellen. Jetzt reagiert sogar die Bundesregierung auf die Schlachthof-Skandale – und Robert Habeck macht einen mutigen Vorschlag.

Kanzlerin Angela Merkel und Julia Klöckner äußern Kritik an Fleischindustrie

Aufgrund der vermehrten Coronavirus-Fälle in deutschen Schlachthöfen und der Kritik an Produktions-, Arbeits- und Wohnbedingungen von Arbeitern plant das Corona-Kabinett eine Diskussion über das Thema. Das Ziel: Neue Regelungen aufzustellen, die den Arbeitsschutz in der deutschen Fleischindustrie sicherstellen. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, lieferte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits erste Vorschläge für Neuerungen im Arbeitsschutzgesetz: Demnach wird ein Verbot von Werkverträgen in Schlachthöfen angestrebt.

Der Hintergrund: Bisher – so auch im Fall Bad Bramstedt – sind die meisten Mitarbeiter in Schlachtbetrieben über Subunternehmer angestellt. Diese seien häufig auch verantwortlich für die Wohnunterkünfte der Arbeiter, in denen oft eng auf eng gelebt wird – der Norddeutsche Rundunk (NDR) berichtete hierzu ausführlich.

+ Im Vion-Schlachthof Bad Bramstedt haben sich knapp 140 Mitarbeiter und Angehörige mit dem Coronavirus infiziert. © Maja Hitij/dpa/picture alliance

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt das Geschehen nicht unkommentiert, sie sprach von „erschreckenden Nachrichten“ und in Bezug auf die Wohnsituation von „erheblichen Mängeln". Die Union will nun reagieren: Bundesland-Wirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordern höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Arbeitszeitregelungen in Schlachthöfen: „Der Bußgeldrahmen sollte von 15.000 auf 30.000 Euro erhöht werden“, verlangt Klöckner.

Nach Schlachthof-Skandalen: Robert Habeck (Grüne) mit Forderung an die Fleischindustrie

Billiges #Fleisch hat einen hohen Preis – für Tiere, Umwelt, Arbeiter*innen und Bäuer*innen. Unser 7-Punkte-Plan macht Schluss mit Werkvertragsverhältnissen in #Fleischbetrieben, Lohndumping, mieser Hygiene und ewig langen Tiertransporten. https://t.co/q5WcdaTiAf — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) May 18, 2020

Die Coronavirus-Fälle in deutschen Schlachthöfen sind auch Thema bei den Grünen. Initiiert von Robert Habeck reagiert die Partei mit einem Sieben-Punkte-Plan, in dem sie grundlegende Veränderungen für die deutsche Fleischindustrie fordert. In dem Plan verlangt die Partei folgende Maßnahmen:

Ein Verbot von Werkvertragsverhältnissen über Subunternehmen.

über Die Einführung einer Generalunternehmerhaftung.

Klare Hygiene- und Gesundheitsstandards in Arbeiterunterkünften.

in Zuständigkeit der Betriebsräte an einem Standort für die gesamte Belegschaft.

Zuständigkeit der an einem Standort für die gesamte Belegschaft. Effektive Kontrollen von Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Arbeitszeit und korrekter Entlohnung.

von und korrekter Entlohnung. Ein Mindestpreis für Tierprodukte .

. Tierschutzcent, kürzere Tiertransporte, regionale Schlachtstätten, mobile Schlachteinrichtungen.

Ähnliche Reaktionen und Forderungen nach verschäften Maßnahmen in der deutschen Fleischindustrie gab es auch von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Gegenüber dem Hamburger Abendblatt äußerte Freddy Adjan, der Vize-Bundesvorsitzende, die Regierung müsse „mit neuen Gesetzen und glasklaren Regeln den Weg für eine grundlegende Reform der Fleischindustrie ebnen“.

Die Fleischindustrie selbst weist unterdessen jegliche Kritik an Hygiene- und Arbeitsstandards von sich. Inzwischen seien die Mitarbeiter von 22 Schlachtbetrieben in mehreren Bundesländern Coronavirus-Tests unterzogen worden – das teilte Heike Harstick der FAZ mit. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Deutschen Fleischwirtschaft, zu dem auch die betroffenen Schlachtbetriebe der Konzerne Westfleisch, Vion und Müller gehören. Es seien von den 9710 bis Samstag durchgeführten Tests 48 positiv ausgefallen.

