Corona-Pandemie belastet Schüler weiterhin – SPD-Chefin Esken bringt jetzt zusätzliche Hilfen ins Spiel

Von: Bedrettin Bölükbasi

SPD-Chefin Saskia Esken will offenbar zusätzliche Corona-Hilfen für Schüler. © Michael Kappeler / dpa

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch den Schulbetrieb und sorgt so für einen enormen Druck sowie Ungewissheit bei Schülern. SPD-Chefin Esken will nun Zusatzhilfen.

München - Das Coronavirus wirkt seit zwei Jahren auf alle Bereiche des Lebens ein. Dazu gehört natürlich auch der Unterricht in Schulen, der angepasst werden musste. So hört man immer wieder von Modellen wie Wechsel- und Distanzunterricht oder Homeschooling, doch das macht es für Schüler nicht gerade einfacher. Denn der ständig wechselnde Ablauf und die Sorge vor Lockdowns oder Schulschließungen schaffen unter anderem eine Ungewissheit. Die Schüler sind deshalb einer ständigen Belastung ausgesetzt.

Um daraus entstandenen Leistungsdefiziten und der psychologischen Belastung auf Schüler aller Jahrgänge entgegenzuwirken, gibt es zwar ein Corona-Aufholpaket - die Schüler sollen mit geeigneten Angeboten und Beratung entlastet werden. Doch laut SPD-Chefin Saskia Esken ist dies noch lange nicht ausreichend. Sie will eine Ausweitung des Pakets und der entsprechenden Maßnahmen.

Corona-Pandemie: Enormer Druck auf Schüler - Sozialdemokratin Esken will Ausweitung bisheriger Hilfen

Esken brachte jetzt zusätzliche Corona-Hilfen für Schülerinnen und Schüler ins Spiel. Das Aufholpaket von Bund und Ländern unterstütze zwar besondere Maßnahmen, um Bildungsrückstände aufzuholen. „Weil die Corona-Pandemie aber länger andauert und tiefere Spuren hinterlässt als gedacht, müssen wir darüber nachdenken, ob die überwiegend auf 2021/2022 befristeten Maßnahmen ausreichen“, sagte Esken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Nötig sei diese dringende Ausweitung, „um junge Menschen auf einem guten Weg heraus aus der Pandemie zu unterstützen“, so Esken. „Durch die Corona-Beschränkungen, aber auch durch Leistungsdruck und Zukunftsängste hat sich gerade bei jungen Menschen eine psychisch-mentale Belastung aufgebaut, die nicht ohne Antwort bleiben darf“, betonte die SPD-Politikerin.

„Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs im vergangenen Jahr sind Leistungsdefizite zutage getreten, die nicht die Schülerinnen und Schüler zu verantworten haben“, führte sie zudem an. Für deren Überwindung würden die Schüler sowohl Unterstützung als auch die notwendige Zeit benötigen.

Corona-Politik: Schüler sehen sich alleine gelassen und stellen Forderungen auf

In einem offenen Brief von Schülervertretern, der im Netz unter dem Hashtag #WirWerdenlaut geteilt wird, werfen die Schülerinnen und Schüler währenddessen der Politik vor, sie im Stich zu lassen. Sie fordern unter anderem Luftfilter in allen Schulen, kleinere Lerngruppen und PCR-Pooltests.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wertet die Initiative als Warnsignal an die politisch Verantwortlichen. „Es entsteht der Eindruck, dass Politik die Pandemie an den Schulen durchlaufen lässt - und damit die Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gefährdet“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem RND. (bb mit Material von dpa)