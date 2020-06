Öffnen Kitas und Schulen schon nach Pfingsten? Bildungsministerin Giffey plädiert für eine vollständige Rückkehr in den Normalbetrieb - ohne Abstandsregeln.

Update vom 5. Juni: Maskenpflicht und Abstandsregeln sorgten vor den Pfingstferien für einen ungewohnten Schulalltag. Schon nach den Ferien könnte für viele Schüler wieder Normalität einkehren. Zumindest befürwortet das Bildungsministerin Franziska Giffey (SPD).

Unter der Voraussetzung weiterhin niedriger Infektionszahlen* sei es denkbar, die bestehenden Abstandsregeln in Schulen und Kitas abzuschaffen. „Dann ist die 1,5-Meter-Abstandsregel nicht mehr zu halten“, merkt Giffey im Gedanken an die vollständige Rückkehr in den Normalbetrieb an.

Coronavirus: Abstandsregel in Schulen nicht zu halten - Rückkehr zu Normalbetrieb geplant

Über die Umsetzung entscheiden die Länder allerdings souverän. Pläne zur Abschaffung der strengen Corona-Maßnahmen bestehen jedoch bereits.

In Hessen soll die übliche Fünf-Tage-Woche in Schulen am 17. August wieder aufgenommen werden. Abstandsregeln würden dann gekippt, verriet ein Sprecher des Bildungsministerium der Bild-Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke).

Auch der Hamburger Senat strebt den regulären Schulbetrieb wieder an. Dieser sei aber nur möglich, wenn die Abstandsregel fällt, mahnt die Schulbehörde. Ähnlich äußern sich die Verantwortlichen aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. „Es geht schließlich um das Recht auf Bildung und um das Recht auf soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen“, stellt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) klar.

Trotz Corona: Schule ohne Abstandsregeln noch vor den Sommerferien? Empfehlung eines Infektionsmediziners verblüfft

Update vom 1. Juni: Schulen öffnen nach und nach wieder - doch von Normalbetrieb kann nicht die Rede sein: Maskenpflicht* und Abstandsregeln prägen den Alltag derjenigen, die in der Schule sind und viele Schüler dürfen noch gar nicht zurückkehren. Ein Kieler Infektionsmediziner kam nun jedoch zu dem Schluss, dass gerade vor den Sommerferien für die Wiedereinführung von Schulunterricht ohne Abstandsregeln ein guter Zeitpunkt wäre.

Schulen in der Corona-Krise: Experte hält Unterricht ohne Abstandsregeln für vertretbar

„Die bisher erfolgreiche Eindämmung des Virus macht dies vertretbar und man kann in den wenigen Wochen bis zu den Ferien Erfahrungen sammeln, bei Gefahrensituationen gegensteuern und hat die langen Ferien als zeitlichen Sicherheitspuffer“, erklärte Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Start ohne Abstandsregeln noch vor der großen Sommerpause sei besser, als nach den Ferien ohne eine solche Erprobungsphase ins neue Schuljahr ohne Abstandsregeln zu starten und dann möglicherweise in „schwierige Situationen“ zu kommen, sagte der Infektionsmediziner. Vom 8. Juni an sollen in Schleswig-Holstein alle Grundschüler wieder in ihren Klassen ohne Abstandsregeln unterrichtet werden. Zudem sollen noch vor den dort am 29. Juni beginnenden Sommerferien alle Schüler aller Schularten zumindest tageweise wieder zusammen kommen. Auch Sachsen-Anhalt peilt ab Mitte Juni für Grundschüler einen Betrieb in voller Klassenstärke an. Gleiches ist in Baden-Württemberg ab Ende Juni geplant.

+ Auch regelmäßige Corona-Tests werden an manchen Schulen - wie hier an einem Gymnasium in Mecklenburg-Vorpommern - durchgeführt. © dpa / Bernd Wüstneck

Schulen in der Corona-Krise: Bildungsministerin Karliczek macht Druck

Update vom 30. Mai 2020: Viele Eltern - aber auch Schüler - warten sehnsüchtig auf ein Stück Normalität im Schulbetrieb. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) macht nun Druck. Sie hat Länder und Schulen eindringlich dazu aufgerufen, die Voraussetzungen für einen verlässlichen Unterricht nach den Sommerferien zu schaffen.

„Jede Schule in jedem Land muss sich ein Ziel setzen: Nach den Ferien muss überall ein strukturierter Unterricht angeboten werden - und zwar so, dass möglichst ein volles Schulprogramm gewährleistet ist“, sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post. „Wie auch immer.“ Die Eltern seien vielfach am Limit, und auch die Schüler litten, sagte Karliczek.

Schulen in der Corona-Krise: Karliczek fordert intensives Arbeiten an Lösungen

Sie wisse um die Schwierigkeiten, räumte die Ministerin ein. „Aber wir leben einfach in einer Ausnahmesituation und da muss jetzt alles mobilisiert werden, damit die Kinder und Jugendlichen wieder verlässlich unterrichtet werden.“ Es müsse vor Ort intensiv an Lösungen gearbeitet werden, damit der Schulbetrieb „mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht“ wieder umfassend laufen könne.

„Die Sommerferien können die Schulen auch nutzen, mehr Raumkapazitäten zu schaffen, indem sie zum Beispiel Container aufstellen“, meinte Karliczek. Sie begrüßte auch den Vorschlag des Bundeselternrats, für den Unterricht etwa auf Vereinshäuser und kommunale Veranstaltungsräume zurückzugreifen. „Das kann helfen, die Abstandsregeln einzuhalten.“

Die Schulpolitik ist in Deutschland Ländersache. Vertreter mehrerer Bundesländer hatten bereits angekündigt, dass sie nach den Sommerferien wieder einen Normalbetrieb an den Schulen anstreben. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) etwa wollte zuletzt aber keine „Garantie“ dafür abgeben.

Schulen in der Corona-Krise: Eltern wollen Unterricht in Vereinsheimen und Messehallen

Erstmeldung: Berlin - Wie läuft der Unterricht der Zukunft ab? In Corona-Zeiten wird um ein tragfähiges Konzept gerungen, um Schulen wieder für alle Klassen gleichzeitig zugänglich zu machen. Nun gibt es erste Pläne.

So schlägt der Bundeselternrat vor, zur Entzerrung und Einhaltung der Abstandsregeln an den Schulen für die Zeit nach den Sommerferien auch Unterricht in Vereinsheimen, Konferenzzentren und kommunalen Gebäuden anzubieten. Die ersten Reaktionen darauf fallen positiv aus. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zeigte sich offen dafür, der Deutsche Lehrerverband auch.

+ Wird hier bald unterrichtet? Den Plänen von Eltern und Lehrern zufolge könnten nach den Sommerferien Vereinsheime Klassenzimmer beherbergen. © dpa / Carsten Rehder

Schulen in der Corona-Krise: Nach Sommerpause nicht überall Regelbetrieb möglich

Auch im neuen Schuljahr werde Schulbetrieb nicht überall im Regelbetrieb stattfinden können, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Deutschen Presse-Agentur. Um Infektionen zu vermeiden, müssten so weit wie möglich die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

„Es kann je nach Situation vor Ort durchaus Sinn machen, einen Teil des Schulbetriebs in größeren Räumen von Vereinen oder anderen Einrichtungen stattfinden zu lassen.“ Landsberg verwies darauf, dass in vielen Schulgebäuden die räumliche Situation mit Blick auf die Abstandsregeln oftmals ungünstig sei. „Die Ferien sollten allerdings genutzt werden, die Räume in Bezug auf Belüftung, Sanitäreinrichtungen und weitere Hygieneanforderungen* zu optimieren.“

Schulen in der Corona-Krise: Wird bald in Messehallen unterrichtet?

Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, hatte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gefordert, für die Zeit nach den Sommerferien mehr Räumlichkeiten für den Unterricht zu organisieren. „Wir müssen davon ausgehen, dass auch nach den Ferien die Abstandsregeln weiter gelten.“ Wassmuth sprach sich dafür aus, auch Vereinshäuser, kommunale Veranstaltungsräume, Tagungszentren oder sogar Messehallen zu nutzen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger befürwortet den Vorschlag. In vielen Gemeinden gebe es leerstehende Häuser, die nicht genutzt würden, sagte er der dpa. Auch Unterricht im Freien, beispielsweise in den Innenhöfen der Schulen könne eine Option sein, solange das Wetter mitspielt.

+ Könnte sich auch Unterricht im Freien vorstellen: Als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes erarbeitet Heinz-Peter Meidinger an einem Schulkonzept für die Zeit während der Corona-Krise. © dpa / Armin Weigel

Schulen in der Corona-Krise: Forderung nach regelmäßigen Tests

„Aber das ist alles sicher nicht die große Gesamtlösung“, sagte Meidinger weiter. Er forderte von den Bildungsministern der Länder ein neues Konzept für die Zeit nach den Ferien. Dieses sollte seiner Ansicht nach auch regelmäßige Corona-Tests* von Lehrern und Schülern beinhalten.

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sprach sich für eine rasche Rückkehr zum Normalbetrieb in Schulen, Kitas und Kindergärten aus. Deren Schließung vergrößere Unterschiede zwischen Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien, sagte der CDU-Politiker dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND/Samstag). Auch die Belastung für die Familien sei problematisch. „Deshalb müssen wir schnell wieder zu einem normalen Schulalltag und Regelbetreuung in Kitas und Kindergärten kommen“, sagte Brinkhaus.

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Thomas Sattelberger, sagte: „Schule darf nach der Sommerpause nicht zum gleichen Fiasko ausarten wie derzeit.“ Deshalb müssten Schulen in den Sommerferien zweigleisig planen. Sattelberger forderte „durchdachte Lösungen“ für den Unterricht zu Hause und Lösungen für den Präsenzunterricht. Zudem müssten die verantwortlichen Bildungspolitiker „dringend sicherstellen“, dass für den Unterricht größere Räume als Ausweichlösungen angemietet werden.

Schulen in der Corona-Krise: Es mangelt an Erkenntnissen über Ansteckungsgefahr bei Kindern

Vertreter mehrerer Bundesländer hatten bereits angekündigt, dass sie nach den Sommerferien wieder einen Normalbetrieb an den Schulen anstreben. Schon vor den Ferien wollen einige zumindest an den Grundschulen auch wieder volle Klassen unterrichten und dabei auf Abstandsregeln verzichten. Über die mögliche Weiterverbreitung* des Coronavirus über Kitas und Schulen wird viel diskutiert. Gesicherte Erkenntnisse über die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch nicht. Man habe eine Studienlage, die keine echten Schlüsse zulasse, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn* (CDU) gesagt.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Länder, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig (SPD), sagte der taz: In allen Bundesländern bestehe der dringende Wunsch, zu stärkerer Normalität zurückzukehren. „Im Grunde ist unser Weg der gleiche: Wenn möglich, soll nach den Sommerferien ein Normalbetrieb in den Schulen stattfinden.“ Man werde sich zu Beginn der nächsten Woche austauschen.

