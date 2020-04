Corona-Exit: Söder deutet bayerischen Sonderweg an - Spahn macht Hoffnung auf Lockerungen

Der Shutdown wegen des Coronavirus legt das Leben in Deutschland weitestgehend lahm. Gibt es bereits eine Exit-Strategie? Der News-Ticker.





Update vom 9. April, 16.25 Uhr:

Mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie sind aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nur in sehr begrenztem Ausmaß vorstellbar. „Wir müssen ganz, ganz vorsichtig vorgehen“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Wenn, dann könne man „in kleinen Schritten“ vorgehen und müsse immer wieder die Folgen beobachten. Das Ziel sei weiterhin, das Gesundheitssystem in keinem Punkt zu überfordern.

Merkel machte deutlich, dass anstehende Entscheidungen über eine mögliche neue Phase „auf festem Grund“ von Zahlen unter anderem zum Infektionsgeschehen zu treffen seien. Sie verwies auch auf eine nach Ostern erwartete Studie der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Am Dienstag will zunächst die Bundesregierung im Corona-Kabinett beraten, am Mittwoch sprechen dann der Bund und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen.

Coronavirus-Exit: Söder deutet bayerischen Sonderweg an

Update vom 9. April, 12.27 Uhr:Die Strategien der Bundesländer für den Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand müssen nach Ansicht von Bayerns Regierungschef Markus Söder nicht zwingend komplett deckungsgleich sein. „Tatsächlich ist die Situation regional unterschiedlich - in Bayern und Baden-Württemberg ist sie anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein“, sagte der CSU-Chef in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Dort sei von Anfang an das Infektionsgeschehen deutlich niedriger gewesen. „Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden.“

„Es sollte so viel gemeinsam geschehen wie möglich. Leider scheren jetzt schon einzelne Länder aus. Wir sollten aber in Deutschland eine Linie behalten“, betonte Söder. Generell müsse ohnehin abgewartet werden, ob sich die Zahlen weiter stabilisieren.

Söder warnte erneut davor, dass zu frühe Lockerungen sich später rächen könnten: „Wer aus Ungeduld zu früh und zu viel lockert, riskiert Leben. Das hat die EU in ihrem neuen Corona-Strategiepapier ausdrücklich bestätigt.“ Die Balance von Freiheit und Sicherheit sei für ihn zentral. Unterdessen muss sich Markus Söder für sein Auftreten in der Krise auch Kritik gefallen lassen - er wurde sogar mit Trump verglichen.*

Für Nachmittag hat Kanzlerin Angela Merkel ein Statement angekündigt.* Auch sie dürfte sich dann zu möglichen Exit-Plänen äußern.

Corona-Shutdown: Spahn macht Hoffnung auf Lockerung nach Ostern - verkündet Merkel-Kabinett heute erste Schritte?

Update vom 9. April, 9.37 Uhr:Die Maßnahmen gegen die Corona-Krise zeigen laut Gesundheitsminister Jens Spahn erste Erfolge. Deshalb hält er erste vorsichtige Schritte aus dem staatlich verordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, „werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“. In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert würden. Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch eine Perspektive aufzuzeigen.

An diesem Donnerstag tritt das Corona-Krisenkabinett der Bundesregierung zu einer weiteren Sitzung zusammen. Ein Thema könnte erneut die Beschaffung von Schutzmaterial sein, außerdem eine denkbare Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Um 14 Uhr könnte es in einer Pressekonferenz zur Corona-Krise mit Bundesgesundheitsminister Spahn, Bundesfamilienministerin Giffey, RKI-Präsident Wieler und Stressforscher Adli erste Ergebnisse geben.

Exit-Plan aus dem Coronavirus-Shutdown: Smartphone-App zur Eindämmung kommt nach den Osterferien

Update vom 8. April, 7.35 Uhr: Bis zum Ende der Osterferien in Deutschland soll offenbar eine konkrete App zur Eindämmung des Coronavirus zur Verfügung stehen. Das kündigte Chris Boos, einer der führenden Forscher des Projektes PEPP-PT an. „Ich gehe davon aus, dass wir zwischen 15. und 19. April die erste App tatsächlich live haben“, sagte der IT-Unternehmer, der im Digitalrat der Bundesregierung sitzt. Das Konzept war in den vergangenen Wochen von 130 Experten aus acht europäischen Ländern entwickelt und von Soldaten der Bundeswehr in Berlin getestet worden.

Boos betonte, bislang gebe es noch keine fertige Tracking-App, sondern ein offenes technisches Konzept, das drei Ziele verfolge. Zum einen müsse das System eine saubere Messung ermöglichen. „Wir wollen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.“ Das zweite Ziel sei die Sicherung der Privatsphäre. „Wir verwenden keinerlei Ortungsdaten und auch keine Daten, die einen Menschen identifizieren können.“ Dabei setze man auf eine komplette Anonymisierung und reine Freiwilligkeit. Der dritte Punkt sei die Interoperabilität zwischen den Ländern. „Wir haben dann eine Art Roaming, damit man auch wieder wirklich die Grenzen öffnen kann und trotzdem informiert Infektionsketten nachverfolgen kann.“

Wer die Anwendung nun konkret in die App-Stores bringe, sei eine politische Entscheidung, betonte Boos. Er persönlich sehe das Robert Koch-Institut (RKI) als „natürliche Quelle für eine App in Deutschland“. Das RKI hatte bereits am Dienstag eine erste Corona-App veröffentlicht, mit der Bürger Gesundheitsdaten aus Fitnesstrackern und Smartwatches spenden können, mit denen Wissenschaftler Rückschlüsse auf die Verbreitung des Virus ziehen wollen. Das RKI sei auch bei dem PEPP-PT-Projekt von Anfang mit dabei gewesen.

Laschet zur Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen

Update vom 7. April, 20.45 Uhr: Kommt nun Bewegung in die Debatte über maßvolle Auswege aus dem Corona-Shutdown? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich am Dienstag mit Vorschlägen zu Wort gemeldet.

Nach Einschätzung des Anwärters auf den CDU-Vorsitz könnten möglicherweise zunächst kleinere Läden wieder öffnen. „In den Bäckereien wird zum Beispiel der Mindestabstand zwischen den Kunden nach meiner Wahrnehmung fast überall eingehalten“, sagte Laschet dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Deswegen könnte eine Option sein, zunächst die kleinen Läden, in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten, wieder zu öffnen.“

Bei der Wiederöffnung der Gastronomie könnte es ebenfalls ein Kriterium sein, „wie gut der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung gewährleistet werden kann“. Bereits früher am Tag hatte Laschet einen Fahrplan in eine „wachsame, verantwortungsvolle Normalität“ für notwendig erklärt. "Die Menschen müssen einen Plan erkennen", sagte er in Düsseldorf. Zunächst sei es allerdings weiter geboten, die geltenden Corona-Auflagen zu befolgen.

Druck macht die bayerische FDP: Sie fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Exit-Strategie - und nach Möglichkeit auch eine sofortige Maskenpflicht, wie Fraktionschef Martin Hagen in einem Interview mit dem Münchner Merkur* betonte.

Shutdown wegen Coronavirus: Merkel und Söder schweigen - und kassieren nun sogar Kritik vom Ethikrat

Update vom 7. April, 15.45 Uhr: Die strikten Beschränkungen des öffentlichen - und teils auch des privaten - Lebens in Deutschland werden nicht für immer bleiben. Das machen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zwei der markantesten Entscheidungsträger in der Coronakrise immer wieder klar. Nach welchen Kriterien und auf welchen Wegen diese Lockerungen passieren können, dazu wollen sich Merkel - und auch Söder - aber nicht äußern: Eine Debatte scheint von Seiten der Spitzenpolitiker weiter nicht erwünscht.

+ Blick in die Pressekonferenz des Deutschen Ethikrates am Dienstag in Berlin. © dpa / Axel Schmidt Genau daran hat am Dienstag aber der Deutsche Ethikrat deutliche Kritik geäußert. Die Kommunikationsstrategie vieler Verantwortlicher sei "verbesserungsbedürftig", sagte der Vorsitzende des Ethikrates, Peter Dabrock, in Berlin. "Es ist zu früh für Lockerungen, aber es ist nie zu früh für eine Diskussion über Öffnungsperspektiven", betonte er. Es sei keineswegs so, dass man den Menschen damit falsche Hoffnungen machen würde. "Hoffnungsbilder brauchen die Menschen genau dann, wenn sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind", fügte Dabrock hinzu. "Das motiviert zum Durchhalten."

Zu häufig werde die Debatte über mögliche Lockerungen der gegenwärtigen Einschränkungen nur über den Zeitaspekt geführt, betonte der Theologe zugleich. "Die sachlichen und sozialen Kriterien werden hintangestellt." Diese müssten aber eigentlich im Vordergrund stehen. Es müsse immer wieder überprüft werden, ob die Maßnahmen für jeden Einzelnen erforderlich und angemessen seien. „Wir müssen weg von einem Alles-oder-nichts-Denken und -Handeln“, sagte er.

„Wir müssen weg von einem Alles-oder-oder-nichts-Denken und -Handeln“. Welche Maßnahmen sind für alle und einzelne Gruppen weiterhin geeignet? Dazu benötigen wir eine politisch moderierte gesellschaftliche Debatte , so Dabrock (@just_ethics. #COVID19de #Bundespressekonferenz — Deutscher Ethikrat (@ethikrat) April 7, 2020

Dabrock zollte den Regierungen in Bund und Ländern "hohe Anerkennung" für ihre Leistungen in der Corona-Krise. Mit Blick auf die jüngsten öffentlichen Auftritte Merkels betonte er zugleich, er wünsche sich "noch mehr Mitnehmen der Bevölkerung". So könne die Politik die Menschen stärker nach ihrer Einschätzung fragen und danach, was sie der Regierung "mit auf den Weg geben".

Dankbar aufgenommen wurde die Vorlage von FDP-Chef Christian Lindner. Er forderte Merkels Regierung auf, der Empfehlung des Ethikrates zu folgen und jetzt ein Lockerungskonzept zu entwickeln. „Die Regieanweisungen aus der Regierung, darüber öffentlich nicht zu sprechen, überzeugen uns schon einige Zeit nicht mehr“, sagte Lindner. Er hatte bereits vergangene Woche eine offene Debatte über Schritte aus dem Shutdown gefordert.

Ausstieg aus dem Shutdown: Von der Leyen will Strategie veröffentlichen - muss aber bremsen

Möglicherweise wird die deutsche Politik nun auch von der EU überholt: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will eine gemeinsame europäische Strategie zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise vorschlagen. Ziel sei ein koordiniertes und einheitliches Vorgehen in der Europäischen Union, sagte ihr Sprecher Eric Mamer am Dienstag.

Die ursprünglich bereits für diesen Mittwoch angekündigte Veröffentlichung der Strategie wurde allerdings am Dienstagnachmittag verschoben. Aus Kreisen der EU-Kommission hieß es, Hintergrund seien Bitten aus einigen Mitgliedsstaaten, die nicht zu früh ein Signal der möglichen Lockerung der Beschränkungen setzen wollten. Die Strategie der Kommission sei fertig, werde aber erst nach Ostern veröffentlicht.

Immerhin: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigte an, dass es am Mittwoch nächster Woche (15. April) eine Schaltkonferenz der Länder und Kanzlerin Angela Merkel über Lockerungen der Maßnahmen geben werde.

Shutdown-Debatte in Deutschland: Günther sieht Lockerungen bei Coronavirus-Maßnahmen kommen

Update vom 7. April, 14.00 Uhr:Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Auflagen nach Ostern. „Wir beginnen also demnächst eine Phase, wo wir aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglichen“, sagte Günther der Wochenzeitung Die Zeit.

„Die Schließung etwa von Restaurants und Cafés war auch deshalb nötig, weil der Abstand nicht eingehalten wurde - anfangs war auch nicht das Bewusstsein für die notwendigen Verhaltensregeln vorhanden. Das ist jetzt anders. Da, wo es räumlich möglich ist, den Abstand zu wahren, kann man Regelungen auch wieder lockern.“

Günther nannte den 14. April als entscheidendes Datum. Dann wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine mögliche Lockerung der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens beraten.

Corona-Shutdown in Deutschland: Ende in Sicht? Teile der Exit-Strategie enthüllt!

+ Coronavirus - Düsseldorf © dpa / Marcel Kusch

Erstmeldung vom 6. April:

Berlin - Seit knapp zwei Wochen gilt in Deutschland ein Kontaktverbot* sowie weitere einschneidende Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Kanzlerin Angela Merkel verlängerte das Kontaktverbot jüngst bis zum 19. April und damit auch über Ostern.

Unterdessen wurde bekannt, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz den Lockdown bereits ab dem 1. Mai wieder lockern will.* Allerdings ist bislang eher wenig darüber bekannt, wann der Shutdown in Deutschland vorbei sein könnte - geschweige denn, wie die Regierung plant aus der aktuellen Situation auszusteigen.

Corona-Exit: Dokument nennt erste genaue Pläne für den Ausstieg

Mittlerweile gibt es offenbar konkrete Pläne für den Ausstieg. Das berichtet die Bild unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Innenministeriums. Danach solle zunächst der Einzelhandel und Restaurants sowie in einzelnen Regionen auch die Schulen wieder öffnen. Weitere einzelne Wirtschaftszweige ohne großen Kundenkontakt könnten ebenfalls wieder in den Betrieb einsteigen. Größere Events und Feiern blieben vorerst verboten.

Als Voraussetzung für die Lockerung wird genannt, dass die Ansteckungsrate unter eins bleibt - also, dass ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen ansteckt. Helge Braun verweist aber auch auf andere Voraussetzungen (siehe unten).

Allerdings sind offenbar auch Verschärfungen der Maßnahmen in Teilbereichen geplant.* So soll es eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Fabriken und Gebäuden geben.

Ende des Corona-Shutdowns in Sicht? Söder bleibt hart

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte allerdings gegenüber der Bild am Sonntag, dass „mit dem 20. April (...) nicht alles automatisch so wie vor der Krise“ werde. Gleichzeitig sprach sich Söder zum jetzigen Zeitpunkt deutlich gegen eine Diskussion über die Rückkehr in den Alltag aus. Damit würde man die Situation verharmlosen und einen „starken Rückfall“ riskieren.

Eine solche Diskussion war bereits relativ kurz nach dem Erlass der Kontaktsperre von mehreren Seiten losgetreten worden. Etliche Politiker inklusive Angela Merkel und Markus Söder hatten sich anschließend gegen eine solche Debatte ausgesprochen.* Doch auch andere Stimmen wurden laut. So stellte sich etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gegen Merkel und sagte der Welt am Sonntag bereits Ende März: „Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch“. Auch FDP-Chef Lindner sah es etwa als durchaus angebracht an, die Wirtschaft darüber zu informieren, wann sie denn wieder arbeiten dürfe.

Wir erhalten viele Angebote für die Lieferung von med. Schutzausrüstung. Das geht jetzt ganz einfach. Der Bund kauft FFP2-Masken, Op-Masken und Schutzkittel im „Open house“- Verfahren. — Helge Braun (@HBraun) March 31, 2020

Ende des Corona-Shutdowns in Deutschland? Kanzleramtschef über Exit-Strategie

Nun äußerte sich Kanzleramtschef Helge Braun zu den aktuellen Plänen der Bundesregierung. Gegenüber RTL und ntv sagte Braun, dass die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege* Teil der Exit-Strategie der Bundesregierung sei, um die angeordneten Kontaktverbote und andere Beschränkungen schrittweise lockern zu können.

Neben mehr Intensivbetten brauche es eben auch eine verbesserte Kontaktverfolgung von Infizierten. „Dabei spielt die Tracking-App, die dem EU-Datenschutz genügen muss, eine entscheidende Rolle - und mehr Personal für die Gesundheitsämter“, so Braun weiter. Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist demnach sehr bald einsatzbereit - schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen.

Über eine mögliche Lockerung der bestehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus werde aber erst nach Ostern gesprochen, stellte Braun klar. Das entspricht den bisherigen Äußerungen verschiedener Politiker, unter anderem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Eine Studie versuchte nun erstmals herauszufinden wann die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland ein Ende nehmen könnte.

