Coronavirus: Test-Chaos an bayerischen Flughäfen - Hunderte Passagiere erhalten Ergebnisse zu spät - „Bin entsetzt“

München - Die Testpannen bei Corona sorgen bei der Bevölkerung weiter für Unsicherheit, sogar für Angst. Das liegt auch daran, dass niemand wirklich weiß, wer sich nach einer Reise infiziert hat. So hat etwa eine Familie, die von einer Kroatien-Reise heimkam, im Kreis Weilheim-Schongau trotz mehrmaligen Versuchen keinen Test bekommen. Zunächst hatte sie es an der Teststation an der A8 zum ersten Mal probiert, fuhr dann wegen langer Wartezeiten weiter. Zwei Ärzte konnten dann nicht weiterhelfen. Und auch an den Flughäfen scheint es nach einem Bericht des ARD-Magazins Monitor nicht richtig zu klappen.

Coronavirus: Test-Chaos an bayerischen Flughäfen

Mehrere Hundert Passagiere am Flughafen Nürnberg haben laut „Monitor“ ihre Testergebnisse verspätet erhalten, zum Teil noch gar nicht. Das räumte der Dienstleister „Ecolog“, der Betreiber der Teststationen an den bayerischen Flughäfen, gegenüber „Monitor“ ein. Auch an anderen Flughäfen, in München* und Memmingen, hat es solche Fälle gegeben, die Anzahl sei aber noch unklar. Die Probleme stünden laut „Ecolog“ im Zusammenhang mit der Umstellung von der manuellen auf eine digitale Datenerfassung.

Beispiel: Eine vierköpfige Familie aus der Oberpfalz war von Mallorca zurückgekehrt, noch bevor die Insel zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde. Schon bei der Datenaufnahme in der Teststation auf dem Flughafen Nürnberg habe es Probleme gegeben. Ein Versprechen, binnen 24 Stunden ein Ergebnis zu übermitteln, wurde dann nicht eingehalten. Seit einer Woche wartet die Familie nun schon vergeblich. Zahlreiche Versuche, über die Telefon-Hotline Auskunft zu erhalten, sind gescheitert. Mutter Heike H. am fünften Tag des Wartens: „Ich bin entsetzt, ich habe es nicht geschafft, mit jemandem darüber reden zu können.“ Stattdessen sei die Familie per E-Mail aufgefordert worden, Daten und Testnummern erneut zu übermitteln.

Nach den Testpannen an bayerischen Autobahnen geriet Gesundheitsministerin Melanie Huml in Bedrängnis. Die Opposition sprach von „eklatantem Regierungsversagen“. In einer Sondersitzung entschuldigte sich Huml, einen Rücktritt gab es nicht. Söder hatte zuvor ihr Angebot abgelehnt.

