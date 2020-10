Corona-Sorge um den „Thai-Kini“: Rama X. heimlich ins Krankenhaus eingeliefert?

Sorge um Thailands König Maha Vajiralongkorn. Der Thai-Kini wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Bangkok eingeliefert. Hat der Monarch sich mit dem Coronavirus infiziert?

Bangkok - Thailands König Rama X. soll sich mit dem gefährlichen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben. Einem Medienbericht zu Folge sorgt sich die Bevölkerung von Thailand momentan um seine Gesundheit.

„Thai-Kini“ ins Krankehaus eingeliefert - Königspalast hüllt sich in Schweigen

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wurde Rama X. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Krankenhaus in der thailändischen Hauptstadt Bangkok eingeliefert. Die Gründe für die Behandlung des Königs sind bislang nicht bekannt. Der Königspalast hat sich um den Gesundheitszustand des Monarchen in Schweigen gehüllt und auch das Klinikpersonal hat sich zur Geheimhaltung verpflichtet.

+ König Rama X. und Königin Suthida von Thailand bei den Feierlichkeiten zum vierten Todestag von König Rama IX.. © Wason Wanichakorn/dpa

Corona-Sorgen um den „Thai-Kini“ - Personenschützer hatte sich infiziert

In Zeiten einer globalen Pandemie* könnte der Verdacht auf eine Corona-Infektion jedoch nahe liegen. Dieser Verdacht rückt auch deswegen in den Bereich des Möglichen, weil ein Personenschützer der Königsfamilie in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet* worden soll. Obwohl auch in Thailand strenge Corona-Vorschriften gelten, wurde die königliche Familie um Rama X. nicht in Quarantäne geschickt. Der König selbst konnte das Krankenhaus am Mittwoch bereits wieder verlassen und will auch weiterhin öffentliche Termine wahrnehmen.

Seit dem Tod seines Vaters Rama IX. im Jahr 2016 sitzt Rama X. auf dem Königsthron in Thailand. Da der Monarch sich immer wieder für längere Zeit in Oberbayern aufhält, hat sich dort der Name „Thai-Kini" für Rama X. etabliert.