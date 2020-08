Nach AKK-Vorstoß - Wirtschaft gegen generelle Maskenpflicht: „Blinder Aktionismus“

Dass ein Mittel gegen die steigenden Infektionszahlen auch eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz sein könnte, stößt bei Verbänden und Unternehmen allerdings auf massiven Widerstand.

München - Die Zahl wirkte wie ein Stromschlag aufs Nervenkostüm der Politik. 2034 Corona-Neuinfektionen vermeldete das Robert-Koch-Institut am Samstag für ganz Deutschland – so viele wie seit Ende April nicht mehr. Nicht jeden Tag sind die Zahlen so hoch, am Freitag zum Beispiel waren es 1427, am Donnerstag 1707. Aber die Nervosität ist enorm und der Bund sucht nach dem richtigen Kurs, um eine neuerliche exponentielle Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Ein Teil des Kurses könnte in den Augen der CDU eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz sein. Viele Firmen hätten bereits eine solche Maskenpflicht eingeführt, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer der „Welt am Sonntag“. „Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls, wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte.“ Die Reaktion aus der Wirtschaft kam prompt – und es ist keine freudige Zustimmung.

+ Ein Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen arbeitet in der Montage des ID.3 im Fahrzeugwerk mit Mundschutz. © Hendrik Schmidt / dpa

„Vorrangig ist es, dass umfassende Tests durchgeführt werden und die Abstandsregelungen eingehalten werden. Beides sind wirksame Instrumente zur Eindämmung der Pandemie“, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) unserer Zeitung am Montag. „Tests sind vor allem für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ein wesentliches Element. Hier sehen wir die Notwendigkeit eines zweiten Tests im Inland vor Rückkehr in den Betrieb. So bekommen unsere Unternehmen wie auch die Arbeitnehmer Sicherheit bei der Rückkehr in ihren Betrieb.“

Das Bundesarbeitsministerium, so Brossardt weiter, habe erst vor wenigen Tagen ausführliche Arbeitsschutzstandards zu Covid-19 herausgegeben. „Abgestimmt mit den Arbeitsschutzbehörden und den Sozialpartnern. Deren Umsetzung gewährleistet einen hohen Arbeitsschutzstandard. Deswegen spricht sich die vbw gegen eine pauschale Maskenpflicht am Arbeitsplatz aus. Wir setzen auch künftig auf betriebsindividuelle Lösungen statt auf pauschale gesetzliche Vorgaben.“

Auch Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern und des Bayerischen Handwerkstages, äußerte sich skeptisch. Bei Handwerkern, die überwiegend im Freien arbeiten, sei eine generelle Maskenpflicht nicht nötig. „Für Bauarbeiter wäre es unerträglich, wenn sie bei hohen Außentemperaturen den ganzen Arbeitstag lang eine Maske tragen müssten“, sagte Peteranderl. Auch in großräumigen Werkstätten sei eine Pflicht nicht angezeigt. Wichtig sei, dass durch Lüften oder Klimaanlagen die Luft regelmäßig ausgetauscht werde. Sinnvoll sei eine Maskenpflicht nur in Berufen mit Kundenkontakt. Als Beispiele nannte er Friseure und das Heizungs- und Elektrogewerbe.

In vielen Firmen sieht man sich auch ohne Pflicht gut gerüstet. „Eine generelle Maskenpflicht halte ich für unsinnig“, sagte Bernhard Pfreundner, Finanzchef der Firma Sitec aus Bad Tölz, auf Anfrage unserer Zeitung. 180 Mitarbeiter hat der Spezialist für Flugzeugbedarf. „Wir legen Wert auf gute Lüftung und die Einhaltung des Mindestabstands. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, müssen unsere Mitarbeiter Maske tragen“, sagte Pfreundner. „Das Tragen einer Maske beeinträchtigt über mehrere Stunden enorm, ob im Büro oder in den Fertigungsstätten. Eine generelle Maskenpflicht wäre nur eine Pseudomaßnahme, die die Arbeitssicherheit nicht wirklich verbessert.“

1200 Mitarbeiter hat der Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg. Ein Webasto-Mitarbeiter war der mutmaßlich erste Corona-Patient in Deutschland. Das hat Spuren hinterlassen. „Wir haben seit Mitte Februar umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. In unseren Büroräumen dürfen deshalb nur maximal 50 Prozent der Mitarbeiter anwesend sein, damit die Mindestabstände eingehalten werden können“, sagte Sprecherin Nadine Schian. Wo Mindestabstände nicht möglich seien oder auf dem Weg in die Kantine und in Gemeinschaftsräume gelte bei Webasto bereits eine Maskenpflicht.

430 Mitarbeiter hat GEWO Feinmechanik, ein Hightech-Unternehmen aus Hörlkofen im Landkreis Erding. Zurzeit kommen die Mitarbeiter mit Maske in die Firma. Erst am Arbeitsplatz oder an der Maschine darf abgelegt werden – wenn 1,5 Meter Abstand eingehalten werden können. „Die Mitarbeiter akzeptieren das voll“, sagt Gründer Georg Woitzik. „Sie sind froh, dass die Auftragsbücher gesichert sind.“ Zusätzlich kann das Unternehmen jederzeit auf Schichtbetrieb und Homeoffice umstellen, sollte es nötig sein. Das Hygienekonzept sieht natürlich auch vor, Fenster zu öffnen und Abstand zu halten. Eine generelle Maskenpflicht lehnt Woitzik ab: „Das finde ich nicht gut.“

Bei BMW will man eine mögliche Maskenpflicht nicht bewerten – verweist aber auf das Krisenmanagement, das es seit Ende März gibt. Bei BMW wird Maske getragen: in Fahrstühlen, Caféterien und Kantinen – überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Erst am Arbeitsplatz darf die Maske ab, wenn der Abstand stimmt.

In Bad Tölz müssen die Mitarbeiter der örtlichen Raiffeisenbank jetzt häufiger Treppe steigen. Der Infektionsschutz geht vor, der Aufzug ist zu eng. Auch für die 330 Mitarbeiter gilt: Abstand halten und, wo nötig, Maske tragen. Zusätzlich wurden Desinfektionsmittelspender aufgebaut, Warnhinweise angebracht und schützende Glasscheiben aufgestellt. „Wir glauben, dass diese Maßnahmen ausreichen“, sagte Vorstandschef Hansjörg Hegele. Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz müsse „nachweislich einen Infektionsschutzmehrwert bringen“.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sprach von einer „billigen Maskenlösung", die Arbeitgeber und Länder aus der Pflicht nehme, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. „Nicht blinder Aktionismus, sondern sachgerechte Maßnahmen, die tatsächlich vor Infektionen schützen, sind nun gefragt", betonte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. An erster Stelle stünden technische und organisatorische Lösungen. Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz stehe aus Sicht des DGB ganz am Ende der Liste. Das stundenlange Tragen einer Maske, betonte Piel, sei „eine erhebliche Belastung".

