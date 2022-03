Credit Suisse: Geschäftsrisiken in Russland bleiben überschaubar

Hauptsitz der Credit Suisse in Zürich © Ennio Leanza / dpa

Die Bank Credit Suisse betrachtet ihre Geschäftsrisiken in Russland angesichts der Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs als überschaubar.

Zürich - Ende 2021 habe sich das Engagement des Instituts bei Krediten in Russland auf netto 848 Millionen Schweizer Franken (832 Mio Euro) belaufen, teilte das Schweizer Geldhaus bei der Vorlage seines Geschäftsberichts am Donnerstag mit. Diese Summen seien seit dem Jahreswechsel verringert worden. Die russischen Konzerntöchter hielten zudem ein Nettovermögen von 195 Millionen Franken. In der Ukraine und in Belarus habe die Bank schon Ende 2021 keine wesentlichen Kreditrisiken gehabt.

Mit Blick auf Russland seien die Marktrisikopositionen der Bank «nicht signifikant», hieß es weiter. Bankchef Thomas Gottstein zufolge verfügt die Credit Suisse über Systeme, um auf die Risiken zu reagieren. Die möglichen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft, die Weltmärkte und die Risikobereitschaft der Kunden können aber noch nicht vollständig abgeschätzt werden. (dpa)