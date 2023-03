Versagen beiderseits: Das neue Ampel-Wahlrecht mieft nach Orbán - eine gefährliche Konstellation

Von: Christian Deutschländer

Das neue Wahlrecht ist so hässlich wie es klingt. Nun könnte ein zerrupfter bayerische Löwe im Wahlkampf Ärger machen, kommentiert Christian Deutschländer.

Das Wahlrecht ist das Betriebssystem der Demokratie. Wer es ändert, sollte gründlich abwägen und breite Mehrheiten suchen. Die Ampel-Koalition hat nun den Umbau zu eigenen Gunsten handstreichartig, gegen massive Proteste der Opposition und gegen interne Bedenken mit ihrer einfachen Mehrheit durchgeboxt.

Neues Ampel-Wahlrecht: Der Mief von Orbán wabert durch Berlin - mit Folgen für die Bayern-Wahl?

Das ist so hässlich, wie es klingt: Der Mief von Orbán wabert durch Berlin. Auch strategisch ist das keine kluge Tat. Im Landtagswahlkampf in Bayern in diesem Herbst sowie in mehreren Ost-Ländern 2024 stehen SPD/Grüne/FDP nun im Ruch, die Opposition und ganze Landstriche, die aus ihrer Sicht unliebsam abstimmen, mundtot machen zu wollen.

Vor allem die CSU will das nutzen. Allein schon um abzulenken vom eigenen taktischen Versagen. Natürlich hat sich die Parteispitze durch jahrelanges Blockieren einer wirklich fairen Reform selbst in diese existenzbedrohende Lage manövriert. Alle Reformen, die sie mitgetragen hat, hatten stets den Nebeneffekt, die CSU überproportional zu bevorzugen – ebenso unlauter wie das jetzige Gesetz. Versagen beiderseits also.

Wahlrecht: Auch die CSU hat taktisch versagt - der zerrupfte bayerische Löwe kann unangenehm werden

Und nun? Der Ausgang ist rechtlich wie politisch offen. Rot, Grün und Gelb wird klar werden: Die CSU will mit dem Wahlrechts-Zoff den schon bestehenden Eindruck untermauern, die Ampel betreibe Anti-Bayern-Politik. Ein bayerischer Löwe, Mähne zerrupft, nur noch drei Beine und keinen Schwanz, kann in einem Wahljahr ein besonders unangenehmer Gegner sein.

Christian Deutschländer