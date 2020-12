CSU plant härteren Kurs: Das soll Clan-Mitgliedern, Gefährdern und Verschwörungstheoretikern blühen

Was bekommst Du , wenn du um 2105 h noch am Automaten ein Packung Zigaretten holen gehst ?

Was bekommt man wenn hier in Deutschland nach Ankunft als Dealer erwischt wird ?

Eine Segeltörn oder eine Wohnung auf Kosten des Steuerzahlers ?

Deutschlands Justiz ist dank der laschen Gesetze und der Weicheierei der Politiker ein zahnloser Löwe und ein Paradies für Gesetzesbrecher!