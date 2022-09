CSU verliert Ex-Minister: Pschierer vor spektakulärem Wechsel zur FDP

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer

Ihre Wege trennen sich endgültig: CSU-Chef Markus Söder (li.) und Ex-Minister Franz Pschierer. © Matthias Balk/dpa

Unter Horst Seehofer war er Minister - jetzt möchte Franz Pschierer nach Informationen des Merkur die CSU verlassen. Noch am Mittwoch will ihn die FDP als neues Mitglied vorstellen.

München – Die FDP im Landtag wächst – und das auf ziemlich spannende Weise. Die Liberalen haben nach Informationen des Münchner Merkur der CSU einen Ex-Minister ausgespannt. Franz Pschierer, seit fast 30 Jahren im Landtag, werde noch am Mittwoch seinen Wechsel zur FDP-Fraktion verkünden, heißt es auf den Fluren des Landtags. Noch sind einige Gespräche zu führen, Parteifreunde und Ex-Parteifreunde zu informieren, aber für den Nachmittag haben die Liberalen zu einer Pressekonferenz geladen. Bei der CSU ist dem Vernehmen nach das Austrittsschreiben am Mittag eingegangen.

Für die FDP ist das ein Coup – die kleinste Fraktion im Landtag, gerade mal elf Köpfe, wächst kurzfristig. Für die CSU ist der Verlust verkraftbar. Pschierer war mit der Partei, vor allem seit Markus Söder am Ruder sitzt, immer wieder angeeckt, es gab wiederholt Ärger und öffentliche Kritik.

Pschierer scheute sich auch nicht, im Internet Positionen der FDP zu teilen, etwa die scharfe Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Intern heißt es, bei der Aufstellung zur Landtagswahl 2023 habe Pschierer in seiner schwäbischen Heimat Unterallgäu eine aussichtsreiche Gegenkandidatur gedroht. Womöglich hätte er sein bisher sicheres Mandat dann in einem Jahr verloren. Für die CSU-Fraktion ist der Abgang unangenehm, gefährdet aber nicht die Regierungsmehrheit im Landtag.

Pschierer, 66 Jahre alt, ist in der CSU allerdings noch immer gut vernetzt. Er führt seit vier Jahren die Mittelstandsunion auf Landesebene und saß jahrelang in der Staatsregierung – erst zehn Jahre als Staatssekretär für Finanzen, dann für Wirtschaft. Später war er 2018 einige Monate lang Wirtschaftsminister, ehe er in der neuen Koalition von CSU und Freien Wählern abgelöst wurde.

Für die FDP ist es nicht der erste überraschende Zugang. Jüngst hatte die Tochter des früheren Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Horst Seehofer, Susanne, ihre Landtagskandidatur öffentlich gemacht und sich im Stimmkreis München-Mitte FDP-intern durchgesetzt. Die 31-Jährige gehört dem Landtag bisher allerdings nicht an.

Landtagswahl in Bayern ist im Herbst 2023, der genaue Termin – September oder Oktober – ist noch nicht festgelegt. Für die FDP ist der Wiedereinzug unsicher, bisher gelang es ihr in Bayerns Geschichte noch nie, sich im Landtag zu halten. Allerdings sehen Umfragen die Liberalen bisher nicht unter der Fünf-Prozent-Hürde.

