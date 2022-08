CSU-Fraktion spricht sich für neue Bewerbung um Olympische Spiele in Bayern aus

Olympische Ringe stehen im Olympiapark in München © IMAGO / Sven Simon

Die CSU-Fraktion ist für eine neue Bewerbung um die Ausrichtung Olympischer Spiele in Bayern.

München in Deutschland - Die inzwischen beendeten European Championships in München hätten gezeigt, dass Bayern sportliche Großveranstaltungen organisieren könne, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Die Championships hätten zudem demonstriert, dass solche Veranstaltungen auch von den Menschen angenommen würden.

Der Fraktion zufolge verfolgten mehr als 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher die Sportevents in und um die bayerische Landeshauptstadt. Ausgetragen wurden Wettkämpfe in neun Sportarten wie Leichtathletik, Radsport oder Rudern.



"Nachhaltig, ressourcenschonend und im echten olympischen Geist - die European Championships haben die Menschen begeistert", erklärte der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer. Das zeige, dass Bayern bereit für eine neue Olympia-Bewerbung sei.



Am Montag hatte die Bundesregierung Unterstützung für eine mögliche deutsche Bewerbung um Olympische Spiele signalisiert. "Wir unterstützen natürlich die Perspektive einer deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland", sagte ein Sprecher des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums.



Zuletzt hatten die Olympischen Spiele 1972 in Deutschland stattgefunden. Austragungsort damals war München. In Hamburg gab es 2015 eine Bürgerbefragung über eine Kandidatur für die Olympischen Spiele 2024. Eine Mehrheit war dagegen. 2013 hatten die Menschen in München bereits eine Bewerbung für die Winterspiele 2022 abgelehnt. Für eine neue deutsche Bewerbung ist das Jahr 2036 im Gespräch. awe/cfm