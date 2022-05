Ministerpräsident Söder kenn Mayer schon aus JU-Zeiten

Er sollte wichtige Landtagswahl retten - CSU-General Mayer nach Drohung gegen Journalist politisch am Ende?

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer

Stephan Mayer (l) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Erdbeben in der CSU: Kurz nach Amtsantritt stürzt Generalsekretär Stephan Mayer über eine Affäre. Unangenehm für Markus Söder - er hatte ihm die Orga der Landtagswahl anvertraut.

München - Der Parteivorsitzende war mit sich sehr zufrieden. Eine „Super-Wahl“ habe er da getroffen, sagte Markus Söder vor Journalisten in München. Sein neuer Generalsekretär Stephan Mayer sei „sehr medienerfahren“, auch bei schwierigen Auftritten. „Das gibt nochmal richtig Schwung.“

CSU-Mann Mayer: Streit mit einem Journalisten markiert das Ende seiner politischen Karriere

Zwei Monate ist das her, und inzwischen ist klar: Der Schwung ist anders gekommen, als Söder erhofft hat. Am Dienstagabend ist Mayer einigermaßen überraschend zurückgetreten. Der 48-Jährige aus Altötting stürzt über seinen Umgang mit einer privaten Affäre. Er soll einem Journalisten gedroht haben, ihn zu „vernichten“, geht aus einem Anwaltsschreiben hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Für Mayer dürfte es das Ende der politischen Karriere in Berlin und München sein.

Gegenstand des Streits mit dem Journalisten war ein Bericht des Magazins Bunte über Mayers Privatleben. Der Bundestagsabgeordnete – ledig, nach offiziellen Angaben kinderlos – habe einen achtjährigen Sohn, stehe aber nicht zu ihm und zahle keine Alimente. Der Wahrheitsgehalt ist völlig ungewiss. Fast alle anderen Medien, auch unsere Zeitung, verzichteten auf die Weiterverbreitung.

Stephan Mayer: „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen“

Mayer versuchte offenbar, den Druck der Geschichte zu verhindern. Er soll den Journalisten am Handy vor einer Woche massiv bedrängt haben. „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen. Ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens“ – mit diesen Worten zitieren die Anwälte des Journalisten den CSU-Generalsekretär. Er soll zudem verlangt haben, den Druck des Magazins zu stoppen und 200.000 Euro Schmerzensgeld vom Verlag eingefordert haben.

Mayer räumt in seiner Rücktrittserklärung ein, dass es das Gespräch gegeben habe. Er habe „möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde“, verbreitete er am Abend per SMS. Er bedaure das sehr. Die Berichterstattung sei aber „eklatant rechtswidrig“ gewesen. Im Übrigen trete er „aus gesundheitlichen Gründen“ zurück, das sei seine „persönliche Entscheidung“.



Für die CSU ist der Rücktritt ein Schock. Von Mayers angeblichem Ausraster wusste bisher nur ein sehr kleiner Kreis. Allerdings bemerkten mehrere in der Parteispitze, dass es mit dem neuen General nicht rund läuft. Seine Kommunikation sei schlecht, hieß es, er gehe den Medien aus dem Weg. Beim Parteitag in Würzburg spulte Mayer seinen Part unbewegt ab, setzte aber kaum Akzente. Eines nur blieb hängen, als der CSU-General dem SPD-Bundeskanzler vorwarf, ein „Leichtmatrose“ zu sein.

Ministerpräsident Söder kenn Mayer schon aus JU-Zeiten

Den Sturm in den eigenen Reihen hat Mayer da wohl unterschätzt. In der Politik wird es nun wohl auch einige geben, die Söder einen unglücklichen Griff vorhalten. Zu Mayer waren immer wieder kleinere Anekdoten bekannt geworden – Straßenverkehr, Auseinandersetzungen auf Festen, Abrechnungssachen –, die sich nun zu keinem guten Bild verdichten. Söder, der wie kaum jemand auf allen Ebenen seiner Partei vernetzt ist, überging das. Beide kennen sich schon lange, in JU-Zeiten vor über 25 Jahren war Mayer bei den Unterstützern, als Söder Landesvorsitzender werden wollte.

Nun muss Söder in kurzer Zeit einen neuen General finden. Es geht nicht nur um telegene Auftritte, sondern um die Organisation des für Söder alles entscheidenden Landtagswahlkampfs. Heute Vormittag will Söder vor die Presse treten und sich erklären. Ob er einen Nachfolger vorstellt, ist ungewiss. Sollte es jemand sein, der „nochmal richtig Schwung“ verspricht, wird Söder diesmal wohl sehr genau hinschauen.