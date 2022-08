Nächster Streit zwischen CSU und Grünen: Dobrindt fordert AKW-Einigung, Nouripour spricht von „Märchendebatte“

Von: Victoria Krumbeck

Zwischen den Grünen und der CSU herrscht dicke Luft. Es wird um Energie gestritten. Die zwei Parteien machen sich für einen möglichen Gas-Mangel gegenseitig verantwortlich.

München/Berlin – Der Zwist zwischen der CSU und den Grünen geht in eine neue Runde. Gestritten wird über die Energieversorgung. Bayern plädiert für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, um mögliche Energie-Engpässe zu kompensieren. Die Grünen wiederum streben den Atomausstieg pünktlich zum Ende des Jahres an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kritisierte Bayerns langsamen Energieausbau. Jetzt konterte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt – auch der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour meldete sich zu Wort.

Streit um Atomkraftausstieg: CSU wettert gegen Grüne

Aufgrund des Ukraine-Krieges ist unklar, wie viel russisches Gas Deutschland im Winter zur Verfügung stehen wird. In der Politik wird darüber debattiert, wie Deutschland Gas-Engpässe überbrücken kann. Aus Bayern wird die Forderung nach längeren AKW-Laufzeiten größer. „Statt weiter wertvolle Zeit zu vertrödeln, muss die Bundesregierung schnellstens den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke beschließen, die Brennstoffe bestellen und die zuletzt abgeschalteten Kraftwerke wieder betriebsfit machen“, sagte Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur. „Die Ampel muss endlich wegkommen von ihrer Vorstellung irgendeiner Moral-Energie und hin kommen zur Organisation von Vernunft-Energie“, erklärte er.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. © Michael Kappeler/dpa

„Am Atomausstieg festzuhalten, ist ein gravierender Fehler. Mit seiner ideologischen Sturheit provoziert Habeck geradezu einen Blackout in Deutschland, weil er in einer Phase der größten Energieknappheit die Kernkraftwerke aus dem Netz nehmen will“, sagte er weiter.

Habeck wirft Bayern zu langsamen Energieausbau vor - CSU redet von „Spitze“

Habeck kritisierte am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, dass Bayerns Energieausbau zu langsam vorangehe und das Bundesland an möglichen Energieengpässen im Winter Verantwortung trage. Dagegen hielt CSU-Generalsekretär Martin Huber an. Er betonte Bayerns Spitzenposition bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien und kritisierte Habeck im Gespräch mit dem Münchner Merkur deutlich. Der Vizekanzler habe „überhaupt keine Ahnung von Bayern“.

Bayern liegt bei dem Ausbau der Solarenergie weit vorne. Laut Bundesnetzagentur verzeichnet Bayern den größten Netto-Zubau an solarer Strahlungsenergie. Mit 1.034,5 Megawatt liegt Bayern ganz klar vorne. Schaut man sich jedoch die Entwicklung der Windkraft an, landet Bayern deutlich weiter hinten. Der Netto-Zubau an Windenergie beträgt im laufenden Jahr 8,9 Megawatt. Zum Vergleich - In Brandenburg beträgt der Zubau 168,9 Megawatt und in Nordrhein-Westfalen 176,6 Megawatt. Bayern bewegt sich bei der Windenergie im Mittelfeld.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour erteilt der Atomkraft auch eine Absage. „Das Gerede über den Wiedereinstieg, über Atomkraft als angebliche Zukunftstechnologie, ist eine Märchendebatte“, sagte er der dpa. „Hätte Markus Söder konsequenter den Ausbau von Windenergie und Stromtrassen vorangetrieben, wäre die Stromversorgung in Bayern auch sicherer“, kritisierte er Bayerns Windenergieausbau.

Streit um Atomkraftwerke: CSU drängt auf schnelle Entscheidung

Habeck machte deutlich, dass die Atomkraft auf Dauer keine Lösung sei. „Das ist nicht die günstigste Technologie und auch nicht die sicherste Technologie zur Versorgung von Europa und der Welt für die Zukunft.“ Habeck erklärte, dass längere Laufzeiten den deutschen Gasverbrauch um etwa zwei Prozent senken. Wir haben andere Möglichkeiten“, sagte er. Ein Stresstest prüft momentan, wie sicher die Stromversorgung in Deutschland ist. Auf der Grundlage der Ergebnisse soll sich dann entscheiden, ob die drei verbliebenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet oder weiter betrieben werden.

Der ARD Deutschland-Trend offenbarte, dass nur 15 Prozent der Befragten für das Abschalten der Atomkraftwerke sein. Dagegen befürworteten 41 Prozent die langfristige Nutzung der Atomenergie. Weitere 41 Prozent sind dafür, die Laufzeit um einige Monate zu verlängern. (dpa/vk)