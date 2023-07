Keine Steuern mehr auf Grundnahrungsmittel – warum eigentlich nicht?

Von: Georg Anastasiadis

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder stellte in Andechs neue Steuerpläne vor. Ein Kommentar dazu von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Peter Kneffel/dpa/Klaus Haag

Äußerst spendabel gibt sich CSU-Chef Söder im Bayernwahlkampf. Manche Idee verdient es dennoch, geprüft zu werden. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

(Leider erst) seit die CSU in Berlin in der Opposition schmort, sind ihrem Einfallsreichtum in Sachen Steuersenkungen keine Grenzen mehr gesetzt. Die Bürger staunen: Erben sollen das selbst genutzte Häuschen steuerfrei erhalten, Wirte dauerhaft nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer berappen und Grundnahrungsmittel komplett von der Steuer befreit werden.

Es ist das Privileg der Opposition, Freibier für alle zu fordern

Mit feinsinnigen steuerpolitischen Unterscheidungen zwischen (vermeintlich) gesunden und nicht gesunden Lebensmitteln, die der grüne Bundesverbraucherminister Cem Özdemir gerade anstellt, hält sich Markus Söder gar nicht erst auf. Schon klar: Der CSU-Chef will in elf Wochen Wahlen gewinnen, und ihm gefährlich im Nacken sitzt sein listiger Koalitionspartner Hubert Aiwanger. Der Anführer der Freien Wähler ist um Entlastungsideen ebenfalls nicht verlegen und will Einkommen bis zu 2000 Euro im Monat komplett von Steuern befreien.

Es ist das Privileg der Opposition, Freibier für alle zu fordern und lästige Fragen nach der Gegenfinanzierung unbeantwortet lassen zu dürfen. Lässt man den bedauerlichen Schönheitsfehler, dass am Ende irgendwer für die Entlastungen aufkommen muss, beiseite, hat der CSU-Vorschlag einer auf null gesenkten Steuer auf Grundnahrungsmittel viel Charme. Profitieren würden aller Bürger gleichermaßen, aber die Entlastungswirkung wäre bei Ärmeren, die einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, spürbarer.

Und: Wie etwa in Spanien, wo die Teuerung aufgrund der vom Staat ausgesetzten Abgaben auf Essen deutlich gesunken ist, könnte so auch in Deutschland die hartnäckig auf hohem Niveau verharrende Inflationsrate gedrückt werden – zur Erleichterung auch der Europäischen Zentralbank, der besonders die Preisentwicklung in Deutschland Sorgen bereitet. Weniger Preisdruck hieße auch weniger Notwendigkeit, die Zinsen weiter anzuheben. Besonders die Wirtschaft würde sich darüber freuen.