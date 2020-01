CSU holt Merkel aus der Winterruhe, Söder macht Eingeständnis - Dobrindt sagt Ja zum „Green Deal“

Die besinnliche Zeit ist vorbei: Mit wenigen Sätzen hat Markus Söder die gesamte Bundesregierung zu Jahresbeginn in Aufruhr versetzt. Die Blicke gehen nach Seeon.

Die Bundestags-CSU beginnt das politische Jahr traditionell mit ihrer Winterklausur in Seeon.

2020 gab es dabei gleich mehrere Paukenschläge - vor allem eine Forderung von Markus Söder sorgte für Aufsehen.

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte aber auch Unterstützung für einen „Green Deal“ in der EU zu.

Update, 7. Januar 2020, 8.42 Uhr:

Die Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon steht an diesem Dienstag zunächst im Zeichen der Europa- und Außenpolitik - mit zwei Staatsoberhäuptern als Gästen. Erwartet werden die Staatspräsidentin der Republik Estland, Kersti Kaljulaid, und der rumänische Präsident Klaus Johannis. Mit Spannung erwartet wird aber vor allem die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer - und was diese zum Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zu einer Kabinettsumbildung in diesem Jahr sagt.

Söder hatte die Debatte zum Auftakt der Klausur am Montag weiter angeheizt. Eine Umbildung und eine Verjüngung der Regierung sei erforderlich, denn mit dieser Mannschaft werde man 2021 in die Bundestagswahl gehen, machte Söder deutlich. Der CSU-Vorsitzende hatte seinen Vorstoß aber weder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), noch mit Kramp-Karrenbauer abgestimmt.

Seeon - Markus Söder zögert, antwortet erst einmal mit einer Gegenfrage - doch dann stellt er ein paar Dinge klar. „Die Frage der Zusammensetzung des Bundeskabinetts wird, so ist ja auch der Koalitionsvertrag, über die Parteien entschieden zunächst einmal“, betont der CSU-Chef. „Es ist die ureigenste Aufgabe der Parteien, über so etwas nachzudenken.“

Konkret: Hat er seinen Vorstoß zu einer Umbildung und Verjüngung des Bundeskabinettes mit Kanzlerin Angela Merkel oder CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgesprochen? Söder macht ein kleines Eingeständnis „Wir waren dann im Gespräch - aber nicht vorher“, antwortet er selbstbewusst, aber mit witzelndem Unterton.

CSU in Seeon: Söder beginnt das Jahr 2020 mit einem Paukenschlag

Fakt ist: Söder hat das neue Jahr mit einem politischen Paukenschlag begonnen. Pünktlich zum Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im idyllisch gelegenen Kloster Seeon in Oberbayern hat er mal eben die Bundesregierung in Aufregung und einzelne Ministerinnen und Minister in Job-Angst versetzt.

Was er in einem Interview mit der Bild am Sonntag formuliert hat, wiederholte er in Seeon noch einmal - und wurde zum Teil noch deutlicher: Dass er neuen Schwung für die große Koalition will, inhaltlich, aber eben auch personell. Von „Verstärkung“ an der einen oder anderen Stelle spricht Söder. Was er will, ist klar: eine Kabinettsumbildung, und zwar möglichst schon bis zu diesem Sommer.

CSU-Klausur: Dobrindt wirft SPD „Linksruck“ vor

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf zum Jahresauftakt hingegen der SPD einen Linksruck vor. Er kritisierte insbesondere Äußerungen von SPD-Chefin Saskia Esken. Esken hatte die Polizeitaktik beim Leipziger Silvestereinsatz infrage gestellt - bei dem Einsatz war ein Polizist angegriffen und schwer verletzt worden. Dobrindt sagte dazu am Montag bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon, man könne an der Stelle eigentlich nur darauf hinweisen, „dass so manche über die Feiertage zum Nachdenken kommen - Teile der SPD offensichtlich nichtmal zur Besinnung“. Er kritisierte zudem die SPD-Idee höherer Steuern für Bauland-Besitzer.

+ Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag - mit Manfred Weber (li.) und Ursula von der Leyen. © dpa / Matthias Balk

Dobrindt warnte, der Linksruck der SPD könne bei den Diskussionen über eine Fortführung der großen Koalition zu einer gewissen Belastung werden. Vor den CSU-Bundestagsabgeordneten fügte der Landesgruppenchef nach Teilnehmerangaben hinzu: „Was zwischen den Jahren von der SPD formuliert worden ist, lässt Zweifel daran aufkommen, ob die SPD klar zur Großen Koalition steht.“

Bundestags-CSU tagt in Seeon: Dobrindt sagt Ja zum „Green Deal“ der EU

Dobrindt sicherte aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) Unterstützung bei ihrem Programm eines Green Deal für die EU zu. Allerdings werde die CSU-Landesgruppe auch kritische Fragen stellen, etwa zur Finanzierung. Unterstützung für den Green Deal hatte zuletzt auch der Bund Naturschutz in Bayern von der CSU gefordert, wie Merkur.de* berichtete.

Europa könne mit seinem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, eine Vorreiterrolle einnehmen mit klimaneutralen Technologien, sagte von der Leyen. Sie fügte hinzu, diese Technologien könne Europa dann exportieren. Das alles werde viel Kraft kosten und viele Investitionen, sagte die Kommissionspräsidentin.

Zugleich gab es großen Protest von Landwirten in Seeon. Bauern aus ganz Bayern demonstrierten gegen die Agrarpolitik. Schätzungen eines Polizeisprechers zufolge nahmen am frühen Montagnachmittag rund 2000 Landwirte an der von der Initiative „Land schafft Verbindung“ geplanten Demonstration teil. Ein Organisator sprach von rund 4000 Teilnehmern und 3500 Traktoren. Die Landwirte demonstrierten vor allem gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung.

Von der Leyen sprach auch das Thema Migration an - sie forderte „ein nachhaltiges Konzept für Migration“ für Europa.

.@vonderleyen: „Migration wird bleiben - über Jahre und Jahrzehnte. Umso wichtiger ist es, dass Europa ein nachhaltiges Konzept für die Migration entwickelt. Ein Konzept, das von allen getragen wird.“ #seeon20 pic.twitter.com/0vewbHjkOS — CSU im Bundestag (@csu_bt) January 6, 2020

CSU-Klausur in Oberbayern: Kramp-Karrenbauer kommt am Dienstag

An diesem Dienstag wird auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Klausur erwartet. Ebenfalls am Dienstag sind Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis sowie der Präsidentin von Estland, Kersti Kaljulaid, geplant. Einen Überblick über die „Gästeliste“ der Klausur bietet Merkur.de*.

Ein eher unangenehmes Thema für die CSU war am Dreikönigstag aber auch der Rückzug eines muslimischen Bürgermeisterkandidaten vor der bayerischen Kommunalwahl. Söder kündigte an, der Fall werde „aufgearbeitet“. Kritik gab es - erwartbarer Weise - am Montag auch vom Dreikönigstreffen der FDP aus.

