Susanne Seehofer kritisiert Partei ihres Vaters: „CSU ist zu sehr im Gestern verhaftet“

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Susanne Seehofer, Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und FDP-Direktkandidatin, kritisiert die CSU. © Lennart Preiss/dpa

Susanne Seehofer gehört der FDP in Bayern an und folgt damit nicht ihrem Vater Horst Seehofer. Für die Wahl in Bayern hat sie ein Ziel: eine Koalition aus CSU und FDP.

Berlin/München – In die Fußstapfen der Eltern treten? Für viele Kinder in Deutschland ist das nicht abwegig. Zahlreiche Familienunternehmen bilden seit Generationen den Rückhalt der nationalen Wirtschaft. Und auch in der Politik eifert der Nachwuchs nicht selten den Großen nach. Doch mitunter sind die Fußstapfen gewaltig oder decken sich nicht mit den eigenen politischen Vorstellungen.

So auch im Hause Seehofer: Der Vater Horst Seehofer prägte lange Zeit die bayerische Landespolitik, war CSU-Chef und Ministerpräsidenten, doch die Tochter zieht es eher in andere politische Sphären. Susanne Seehofer ist Mitglied der FDP und will die Partei nach vorne bringen – bei der Bayern-Wahl 2023.

Tochter von Horst Seehofer kritisiert FDP – „Ist zu rückwärtsgewandt“

Nun ist Susanne Seehofer bayerische FDP-Landtagskandidatin für die Wahl am 8. Oktober. „Die CSU ist mir zu rückwärtsgewandt, zu nostalgisch, zu sehr im Gestern verhaftet“, erklärte sie im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ihr würde die Partei „total“ widerstreben. Zwar hätte es „die eine oder andere Anfrage“ aus der CSU gegeben, doch die 31-Jährige hat immer abgelehnt. „Ich gehe nicht dahin, wo ich am einfachsten einen Posten bekomme. Ich folge meinen Überzeugungen.“ Es ist derweil nicht das erste Mal, dass eine FDP-Politikerin die CSU in Bayern kritisiert.

Dem politischen Austausch im Hause Seehofer tut die Entscheidung des Nachwuchses dennoch keinen Abbruch. Sie sei schon lange „Verfechterin der liberalen Sache“ gewesen und spreche mit ihrem Vater durchaus auch über Politik. „Es macht Spaß, mit ihm über Politik zu diskutieren.“

Horst Seehofer war Ministerpräsident in Bayern und Bundesminister – Tochter gehört FDP München an

Horst Seehofer gilt im Freistaat als politische Lichtgestalt. Über Jahre ist er auch Bundesminister gewesen, für Gesundheit, für Landwirtschaft und zuletzt für Inneres. Doch der CSU-Politiker war nicht unumstritten, lieferte sich das ein oder andere Scharmützel mit seinem Nachfolger Markus Söder oder war uneins mit Angela Merkel. An der Seite der ehemaligen Bundeskanzlerin kritisierte er auch mal die Gesundheits- oder Flüchtlingspolitik. Zur Bundestagswahl 2021 war dann Schluss, kurz zuvor betrat die junge Seehofer die politische Bühne.

Die Mutter einer jungen Tochter ist inzwischen stellvertretende Stadtvorsitzende der FDP München und hat sich laut ihrer eigenen Homepage dem urbayerischen Prinzip „Leben und Leben lassen“ verschrieben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, ist es inzwischen keine Seltenheit, dass Kinder von wichtigen CSU-Politikern in die Politik gehen, aber Differenzen mit den Leitlinien der Partei ihrer Eltern haben. Claudia Stamm, die Tochter von Barbara Stamm, verschlug es etwa zu den Grünen. Florian Streibl, Sohn vom ehemaligen Minister­präsidenten Max Streibl (CSU), ist bei den Freien Wählern aktiv.

Vor Bayern-Wahl: Seehofer hat Pläne für die FDP

Wie aus dem Interview weiter hervorgeht, liegen Seehofers Interessen vor allem in der Wirtschafts- und Bildungs­politik. Die Politikerin geizt auch nicht mit Kritik an den Politikern, die momentan die Ressorts in Bayern innehaben. Ihr Wunsch wäre, dass die FDP künftig eine Koalition mit der CSU bilden würde. Ob das klappt, ist derweil ungewiss. Die FDP kam bei der vergangenen Landtagswahl in Bayern auf 5,1 Prozent der Stimmen und sitzt aktuell mit elf Abgeordneten im Parlament.

Trotz aller Kritik ist sich Seehofer ihrer politischen Verantwortung offenbar bewusst: Zu T-Online sagte sie: „Ich meine, man sollte besser selber anpacken, mitmischen und Dinge verändern, die einen stören.“