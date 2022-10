CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer: Rückzug aus der Politik

Thomas Kreuzer © IMAGO / Rolf Poss

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer zieht sich 2023 aus der Politik zurück.

München in Deutschland - Er werde bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr kandidieren, kündigte Kreuzer am Montagabend im Kreisvorstand der CSU Kempten Parteiangaben zufolge an. Der 63-Jährige gab demnach persönliche Gründe für die Entscheidung an.

Kreuzer ist seit inzwischen neun Jahren Chef der CSU-Landtagsfraktion. Davor war er unter dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer von 2011 bis 2013 Leiter der Staatskanzlei. Im Landtag sitzt Kreuzer seit 1994. ran/pw

Eine aufgeräumte CSU trifft sich zum Parteitag



Etwa ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern trifft sich die CSU ab Freitag in Augsburg zum Parteitag. Wenige Tage vor dem Treffen der Delegierten wirkt die Partei um ihren Vorsitzenden Markus Söder so aufgeräumt wie lange nicht. Das Verhältnis zur CDU ist befriedet, die Umfragen sind stabil und für Attacken auf die Ampel-Koalition im Bund bekommt Söder viel Zuspruch.



Der Parteitag ist als ein reiner Arbeitsparteitag angelegt, auf dem die CSU etwa in Foren zur Außen- und Sicherheitspolitik, Energie, Familie und Soziales sowie Schule und Bildung ihre inhaltlichen Positionen abstimmt und ihr neues Grundsatzprogramm diskutiert.



Neben dieser klassischen Parteitagsarbeit wird Söder am Freitag mit seiner Grundsatzrede den Hauptpunkt des zweitägigen Parteitags setzen, am Samstag spricht dann CDU-Chef Friedrich Merz zum Abschluss des Parteitags vor der Schwesterpartei. Während das Verhältnis der CSU zu Angela Merkel seit der Flüchtlingskrise zerrüttet war und der für Söder verlorene Kampf um die Kanzlerkandidatur auch das Verhältnis zur CDU Armin Laschets zerstörte, arbeiten Söder und Merz nun ohne nach außen tretende Reibungen zusammen.



Dass sich viele in der CSU nach den Jahren der Kämpfe mit der Schwesterpartei nach solchen geordneten Verhältnissen gesehnt haben, bekam Söder schon vor einem Monat in Augsburg gezeigt. Dort feierte ihn die Junge Union auf ihrem Parteitag wieder als unangefochtene Nummer eins der CSU. Vor einem Jahr, unter dem Eindruck der Pleite bei der Bundestagswahl und den auch in der CSU als Fehler eingestuften andauernden Attacken Söders auf Laschet, hatte die JU noch die Formulierung „Zugpferd Markus Söder“ streichen lassen.



Doch Söder ist ohne Zweifel wieder das Zugpferd - niemand macht ihm seine Führungsrolle streitig, alleine mit dem Europapolitiker und Parteivize Manfred Weber ruckelt es manchmal. Was Söder stärkt: In den persönlichen Umfragewerten der beliebtesten Politiker konnte er wieder zulegen. Außerdem klettert die CSU selbst wieder in den Umfragewerten. Würde kommenden Sonntag gewählt, hätte die Koalition mit den Freien Wählern eine stabile Mehrheit.



Für Söder sind die Freien Wähler mittlerweile der natürliche Partner. Eine Koalition mit den Grünen - die bayerischen Grünen haben offen um die CSU gebuhlt - schließt Söder kategorisch aus. „Mit mir wird es kein Schwarz-Grün in Bayern geben“, ist nun das Mantra des Ministerpräsidenten, der vor nicht allzulanger Zeit Bäume umarmt hat.



Inzwischen gibt sich Söder viel konservativer als zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident 2018. So überraschte er bei der JU damit, dass er wie vom Parteinachwuchs gewünscht eine Ausweitung der Frauenquote ablehnte.



Von Söders Rede vor dem Parteitag sind weitere konservative Akzente zu erwarten, so dürfte er die in der Ampel-Koalition diskutierte Cannabis-Legalisierung attackieren und das Gendern aufs Korn nehmen.



Auch das Verhältnis Bayerns zum Bund dürfte ein Thema der Söder-Rede werden. Zuletzt hatte er mal wieder eine Klage Bayerns gegen den Länderfinanzausgleich ins Gespräch gebracht. Natürlich werden von Söder und Merz auch neue Attacken auf die Ampelkoalition erwartet, hier insbesondere auf deren Energiepolitik.



Doch eine Frage bleibt spannend: Wird Söder ein Jahr vor der Landtagswahl eigene Akzente für Bayern setzen? Zuletzt machte es sich Söder im Oppositionsmodus bequem. Das Konzept, mit dem er Bayern in Richtung des Jahres 2030 führen will, blieb er dagegen bislang schuldig. ran/pw