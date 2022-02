Maskengeschäfte in Bayern: Darum geht es im Landtags-Ausschuss

CSU: Ministerien, Masken und Millionen - Wie korrupt sind die staatlichen Geschäfte in Bayern?

Von: Sebastian Horsch

Die CSU steht im Zentrum der Maskenaffäre. Allein der Abgeordnete Alfred Sauter (r.) soll mitten in der größten Pandemie-Not 1,2 Millionen Euro kassiert haben. © Matthias Balk/dpa

Ein U-Ausschuss im Bayerischen Landtag soll die Geschäfte hinter der Corona-Maskenaffäre aufklären – und auch, ob ein System dahintersteckt. Eine Mammutaufgabe.

München – Der Computer von Markus Rinderspacher (SPD) ist überfordert. Als der Landtagsvizepräsident die Daten abspeichern will, die er für die kommenden Sitzungen des Untersuchungsausschuss „Maske“ übermittelt bekommen hat, ploppt eine Fehlermeldung auf. Die mögliche Speichermenge sei überschritten – um schlanke 6,4 Gigabyte. „Und dabei handelte es sich nur um einen Teil der insgesamt vom Ausschuss angeforderten Akten“, sagt Rinderspacher.

Nach der Maskenaffäre steht dem Landtag ein echter Mammutausschuss bevor. Im März sollen die Zeugenbefragungen starten, bis Ostern 2023 soll ein Bericht vorliegen – doch ob sich dieser Zeitplan halten lässt, scheint angesichts des Ausmaßes der Untersuchungen fraglich. Ein Überblick.

Masken-Affäre im Landtag: CSU-Politiker bereicherten sich an Schutzausrüstung

Wenn man es genau nimmt, geht es nicht um eine einzige Masken-Affäre, sondern um mehrere einzelne Geschäfte, in denen Menschen mit politischen Verbindungen während der ersten Corona-Welle – als Schutzausrüstung weltweit knapp war – Kontakte zwischen Händlern und Ministerien hergestellt haben, und sich dafür hohe Beträge bezahlen ließen.

Im Zentrum stehen dabei der CSU-Landtagsabgeordnete und frühere Justizminister Alfred Sauter, dem vorgeworfen wird 1,2 Millionen Euro an den Maskendeals verdient zu haben, sowie der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, der ungefähr die Hälfte erhalten haben soll. Noch deutlich mehr Geld – rund 48 Millionen Euro – soll an die Grünwalder Firma geflossen sein, die Andrea Tandler und einem Partner gehört. Die Tochter des ehemaligen Ministers Gerold Tandler soll ebenfalls CSU-Kontakte – unter anderem zu Strauß-Tochter Monika Hohlmeier – genutzt haben, um Beziehungen zu den Ministerien in München und Berlin aufzubauen.

Die bayerische Staatsregierung steht zudem in der Kritik, weil sie für Masken und Schutzausrüstung teils sehr hohe Preise bezahlt haben soll. Auch die Qualität der gekauften Masken stellt die Opposition teils infrage. Die Behauptung, die Staatsregierung habe beim Maskenmanagement versagt, sei „einfach lächerlich“, teilte hingegen zuletzt ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums mit.



Maskengeschäfte in Bayern: Darum geht es im Landtags-Ausschuss

Im Zentrum der Untersuchung stehen natürlich die Maskengeschäfte der Staatsregierung und im Besonderen die Rolle des Ministeriums und der Behörden darin. Das Gesundheitsministerium betont, dass „in keinem Fall“ Provisionen an Mandatsträger bezahlt worden seien. Auch werde von der Opposition nicht erwähnt, „dass ohne die staatlichen Lieferungen pflegerisches und medizinisches Personal ohne Schutzausrüstung dagestanden wäre.“ Rinderspacher sagt, es habe im Frühjahr 2020 zwar eine Notsituation vorgelegen, „aber selbst in einer solchen Zeit herrschen gewisse Sorgfaltspflichten“.

Darüber hinaus will der Ausschuss auch grundsätzlich alle staatlichen Geschäfte der letzten fünf Jahre prüfen, in die bayerische Abgeordnete involviert waren. „Es geht darum, wie viel System dahintersteckt“, sagt Rinderspacher. „Gibt es Filz-Strukturen? Kann man Kontakte zu Geld machen? Reicht ein Anruf, um ein 48-Millionen-Geschäft einzufädeln? Gab es noch einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen oder Bestellungen auf Zuruf?“ All diese Fragen müssten geklärt werden.

Lobby-Regeln im bayerischen Landtag - Das hat die Affäre bereits verändert

Als Konsequenz aus der Affäre wurden in Bayern verschärfte Regeln für Abgeordnete eingeführt. Bezahlte Lobbytätigkeiten für Dritte bei Staatsregierung, Landtag und weiteren Behörden sind ihnen damit untersagt – wie auch der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, Waren und Dienstleistungen für Dritte bei diesen. Darüber hinaus müssen Abgeordnete Einkünfte aus Nebentätigkeiten in Zukunft ab dem ersten Euro veröffentlichen. Sauter trat aus der CSU-Landtagsfraktion aus und legte sämtliche Parteiämter nieder.

Derweil verklagen Bayerns Beamte die eigene Regierungsmannschaft in München und Karlsruhe – ausgelöst durch jenes neue Lobby-Register.

