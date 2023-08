„Gehen mit Macheten aufeinander los“: CSU-Minister schlägt Jugendlichen-Alarm für München

Von: Lucas Maier

Teilen

Gewalt in München: CSU-Minister fordert längeren Arrest für Jugendliche. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Gewalt auf Bayerns Straßen nimmt zu. Immer mehr Jugendliche verüben laut einer Statistik aus München Gewalttaten. Minister will nun handeln.

München – In Bayern kommt es zu immer mehr Gewalt unter Jugendlichen. Jetzt fordert Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zum Handeln auf.

Eisenreich will die Zeiten für den Jugendarrest verlängern, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Das Polizeipräsidium München hat am Freitag (11. August) seinen Sicherheitsbericht für das Jahr 2022 vorgelegt. Aus diesem geht hervor, dass die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren im vergangenen Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent auf 8533 gestiegen ist.

Im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, lag diese Zahl jedoch noch 4,3 Prozent höher und damit bei 8912 Tatverdächtigen unter 21. Aus der Statistik geht zudem hervor, dass die Zahl der tatverdächtigen Kinder, im Vergleich zum Jahr 2019 um 48 Prozent, auf 1310 gestiegen ist.

Intensivtäter verüben schwere Straftaten: Erpressung und Raub nehmen zu

Bei den Straftaten steigen vor allem gravierende Taten wie Raub oder räuberische Erpressung an, wie es bei einem Pressegespräch mit der Staatsanwaltschaft München I am Freitag (11. August) hieß. „Mittlerweile gehen die mit Macheten aufeinander los“, sagte Oberstaatsanwalt Franz Gierschik.

Die meisten der schweren Straftaten würden laut Eisenreich von einer kleinen Gruppe aus Intensivtätern verübt werden. Warum die Gewalt unter Jugendlichen derzeit zu nimmt, darüber rätseln auch die Ermittlerinnen und Ermittler. Erklärungsansätze gibt es so einige.

Gewalt unter Jugendlichen: Videos der Taten werden auf Social Media hochgeladen

Einer dieser Ansätze ist, dass die Corona-Zeit einen schweren Einschnitt in das Leben der Jugendlichen dargestellt hat. „Da hat man viel Zeit für Flausen im Kopf gehabt“, so eine Staatsanwältin, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will.

Außerdem würden ungesunde Gruppendynamiken und gewaltvolle Videos auf Social Media eine Rolle spielen, so die Staatsanwältin weiter. Erst am Donnerstag (10. August) wurde der Fall von einer Jugendgruppe bekannt, die im Juni 2023 zwei Mädchen mit Schlägen und Tritten traktiert haben soll. Hintergrund soll hier den Angaben zufolge Erpressung gewesen sein. Die Taten wurden mit dem Handy gefilmt und anschließend auf soziale Netzwerke geladen.

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte, dass ihn solche Fälle aufwühlen würden. „Man muss fassungslos zuschauen, wie Jugendliche andere Jugendliche erpressen, ausrauben und Gewalt ausüben.“ Der Minister fordert eine Verlängerung des Jugendarrests auf bis zu drei Monate. Derzeit liegt die maximale Dauer bei vier Wochen. Bayern werde den Vorschlag auf der Justizministerkonferenz einbringen, so Eisenreichen. (Lucas Maier)