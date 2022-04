CSU-Parteitag: Christsoziale wollen außenpolitisches Profil schärfen - Söder-Rede JETZT live

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der Ukraine-Krieg soll Hauptthema des kleinen CSU-Parteitags sein. Höhepunkte sind dabei ein Leitantrag sowie die Rede von Söder. Der News-Ticker.

Update vom 30. April, 11.15 Uhr: In Deutschland würden sich viele darüber sorgen, was der Ukraine-Krieg für sie bedeute, bemerkt CSU-Chef Söder nun. Man habe Angst vor Abstieg und vor dem Verlust von Wohlstand. Die soziale Lage verschlechtere sich, Preise würden dramatisch ansteigen und es gebe eine massive Inflation. „Wir müssen an die denken, die nicht so leicht so viel Geld in der Tasche haben“, sagt Söder. Daher sei es „absurd“, dass Deutschland Rekordschulden mache und es keine Entlastung für Bürger gebe.

Auch die Freien Demokraten bleiben bei Söders Kritik nicht verschont. Entgegen der Wahlversprechen stehe die FDP und ihre Finanzpolitik nun für Hyper-Inflation und für Rekordschulden.

Update vom 30. April, 11.10 Uhr: Söder nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz ins Visier. Mit seinem Besuch in Japan während der Debatte zu Waffenlieferungen im Bundestag habe er sich gedrückt, der deutschen Bevölkerung Orientierung zu geben. „Ein solches Zögern, sich verstecken oder sich davor drücken ist eines deutschen Kanzlers unwürdig“, so Söder.

Update vom 30. April, 11 Uhr: CSU-Chef Markus Söder sieht in der SPD ein „tiefes Russland-Problem“. Damit meine er nicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, verdeutlicht Söder. Er habe versucht, in schwierigen Zeiten Diplomatie zu gestalten. Ähnlich wie CSU-Generalsekretär Mayer verweist auch Söder auf die Diskussionen um Altkanzler Gerhard Schröder - mit scharfen Worten. Er charakterisiert Schröder als einen „sturen, alten, skurrilen Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen von Deutschland“. Dies sei eine „Schande für unser Land“ und schade nicht nur der SPD, sondern Deutschland insgesamt.

Update vom 30. April, 10.55 Uhr: In einer militärischen Konfrontation könne man am besten mit Waffen helfen, führt Söder an. Es sei gut, dass eine Entscheidung zur Lieferung von Waffen an die Ukraine getroffen worden sei, doch die Dauer sowie Art und Weise habe dem deutschen Ansehen geschadet. „Deutschland macht seit Wochen eine peinliche Figur“, betont Söder.

Söder schießt gegen die Ampel-Regierung. Sie habe keine geordnete Lichtfolge, wie es bei einer Ampel der Fall sei, sondern erwecke den Eindruck einer Lichtorgel. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sei für Wochen unsichtbar gewesen. Lambrecht sei „völlig überfordert“. In solchen schwierigen Zeiten müssten aber „die Besten im Amt“ sein. „Die derzeitige Bundesverteidigungsministerin erfüllt diesen Anspruch nicht“, stellt Söder klar.

Update vom 30. April, 10.50 Uhr: Söder kommt nun auf den Ukraine-Krieg zu sprechen, der laut ihm Auswirkungen in der ganzen Welt hat. „Dies ist ein aggressiver, ein völkerrechtswidriger Überfall auf die Ukraine“, betont der CSU-Chef. Trotz diplomatischer Bemühungen würden jeden Tag Kriegsverbrechen stattfinden, die man nicht mit diplomatischen Konferenzen lösen könne. Diese Verbrechen müssten vor das Kriegsverbrechenstribunal in Den Haag, sagt Söder.

Söder zählt Maßnahmen auf, die in Bayern zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge getroffen wurden und bedankt sich bei den Bürgern für ihre Hilfsbereitschaft. Die Behörden in Bayern würden zwar gut arbeiten, doch die Bundesregierung sei an dieser Stelle „kein guter Partner“. Es gebe weder eine Steuerung der Schutzsuchenden, noch eine ordentliche Registrierung. „Und ehrlich gesagt, beim Geld ist man auch im Verzug“, so Söder. Jeder müsse seinen Beitrag leisten und der Bund dürfe sich nicht „wegducken“, kritisiert der CSU-Chef.

Update vom 30. April, 10.45 Uhr: Nun tritt CSU-Parteivorsitzender Markus Söder auf die Bühne. Auch er begrüßt die Präsenzform des Parteitages. Zunächst spricht er über die Pandemie. Seit zwei Jahren sei man in einem politischen Ausnahmezustand. „Zwei Jahre Corona haben uns alle viel Kraft gekostet, auch die CSU“, sagt Söder. Doch nun gebe es ein Licht am Horizont und die Lebensfreude kehre zurück. An dieser Stelle begrüßt Söder die Entscheidung, dass das Oktoberfest 2022 wie gehabt stattfinden wird: „Gut, dass die Wiesn stattfindet.“ Corona sei zwar noch nicht vorbei, aber habe den Schrecken verloren. Mit Maske und Impfung könne man sich jetzt eigenverantwortlich schützen.

Update vom 30. April, 10.35 Uhr: CSU-Generalsekretär Mayer wirft der Ampel-Regierung nun vor, keinen klaren Kurs mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu haben. „Es brauch gerade jetzt in Berlin in der Bundesregierung wirklich einen Kapitän und nicht nur einen Leichtmatrosen“, kritisiert Mayer. Die Ampel laviere und mäandere rum, doch Deutschland dürfe kein Schiffbruch erleiden, führt der CSU-Politiker an.

Mayers Kritik trifft auch direkt Bundeskanzler Olaf Scholz: „Zwischenzeitlich stellt man sich die Frage, ob man nicht eine Vermisstenanzeige für Olaf Scholz aufgeben sollte.“ Damit erntet Mayer Applaus. Scholz wirke überfordert: „Wir brauchen keinen Kanzler des Zögerns und Zauderns.“ Vielmehr brauche man einen Kanzler, der Verantwortung übernehme. An dieser Stelle spricht Mayer auch über den Eklat mit Altkanzler Gerhard Schröder. Er bezeichnet ihn als „Putin-Freund“ und fordert die SPD dazu auf, ihre Position zu Schröder aufzuklären.

Update vom 30. April, 10.30 Uhr: Mayer spricht nun detaillierter über den Krieg in der Ukraine. Die „schrecklichen und unfassbaren Bilder“ würden sie zutiefst schockieren. „Unsere volle und uneingeschränkte Solidarität gilt dem Land Ukraine und gilt allen Ukrainerinnen und Ukrainern“, so Mayer. Doch mit Solidarität allein sei es nicht getan, da Putin mit seinem „schrecklichen völkerrechtswidrigen Invasionskrieg“ nicht nur die Ukraine, sondern die westlichen demokratischen Werte angreife.

„Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Bundesverteidigungsministerin inzwischen gemerkt hat, dass es mit ein paar Helmen, (...), nicht getan ist“, betont der CSU-Generalsekretär. Allerdings habe Ministerin Christina Lambrecht (SDP) immer noch nicht erkannt, dass eine strukturierte Registrierung ukrainischer Flüchtlinge nötig ist.

Update vom 30. April, 10.20 Uhr: Der kleine Parteitag der CSU in Würzburg hat begonnen. CSU-Generalsekretär Stephan Mayer gibt mit seiner Rede den Startschuss. „Ich muss eines ganz ehrlich sagen: Ich freue mich unheimlich, dass ich euch alle wieder heute hier in Präsenz sehe“, sagt Mayer in seiner Rede zu den Delegierten. Der Parteitag sei ein „Ort des Zusammenstehens und der Orientierung“. Angesichts schwieriger Zeiten sei es umso wichtiger, dass man zusammenhalte. An dieser Stelle verweist der Generalsekretär auf den Ukraine-Krieg.

Man müsse „geschlossen und entschlossen“ sein, unterstreicht Mayer. Dieses Signal sende man auch nach Berlin: „Diese Bundesregierung braucht mehr denn je eine starke, eine effektive und eine konstruktive Opposition und das ist vor allem die CSU.“ Als Mayer den CSU-Chef Söder in Würzburg begrüßt, steht Söder kurz auf, dreht sich zur applaudierenden Menge und winkt für wenige Sekunden.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen greifen Ukraine weiterhin an - weitreichende Konsequenzen für Welt

Erstmeldung: München - Im Ukraine-Krieg werden die Verhandlungen und Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts von schweren Kampfhandlungen überschattet. Besonders im Osten der Ukraine nehmen die gewaltigen Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen jeden Tag zu. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin nehmen nun auch die Stadt Charkiw wieder stärker ins Visier, wobei auch die Situation von ukrainischen Zivilisten sowie Soldaten im Asowstal-Stahlwerk in Mariupol mit Aufmerksamkeit verfolgt wird.

Die internationale Gemeinschaft stellt sich derzeit auf die Konsequenzen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland ein, so auch Deutschland. Die steigende Inflation, steigende Energiepreise, die Sorgen um die Energieversorgung und die Finanzierung sowie Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge sind nur einige der Themen, die die deutsche Politik beschäftigen. Zudem wird der Angriff auf die Ukraine als ein Angriff auf die Demokratie und alles, was sie ausmacht, gewertet, wie Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Gastbeitrag für die Welt betonte.

In Deutschland sorgte der Ukraine-Krieg für einen plötzlichen Wandel. So wurde beispielsweise der langjährige Grundsatz, keine Waffen in Krisenregionen zu liefern, gebrochen. Am Donnerstag (28. April) stimmte der Bundestag der Lieferung von schweren Waffen wie Panzern an die Ukraine zu. Die Bundeswehr soll mit einem enormen Paket von 100 Milliarden Euro gestärkt werden. Dabei wird der Ukraine-Krieg nicht nur zwischen den Parteien im Bundestag, sondern auch innerhalb der Parteien heiß diskutiert, denn viele sehen es dringend notwendig, einen klareren Kurs in der Außenpolitik angesichts des russischen Angriffskrieges einzuschlagen.

CSU-Parteitag: Neuer Leitantrag angesichts des Ukraine-Krieges - Forderung nach Wirtschafts-Nato

Zu diesen Parteien gehört auch die CSU. Die Christsozialen wollen jetzt im Zeichen des Ukraine-Kriegs auf einem kleinen Parteitag in Würzburg ihr außenpolitisches Profil schärfen. Der Beginn des Parteitags ist für 10 Uhr angesetzt. Es soll auch eine Rede von Parteichef Markus Söder geben. Im Mittelpunkt der Beratungen steht ein Leitantrag des Parteivorstands mit dem Titel „Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken - Anforderungen an Deutschland in einer neuen Zeit“, mit dem die CSU für eine Vertiefung der Partnerschaft zu den westlichen Staaten wirbt. Unter anderem schlägt die CSU eine Wirtschafts-Nato vor.

„Wir fordern einen nationalen Sicherheitsrat, eine effektive Wirtschafts-Nato, einen Fake-News Beauftragten des Bundes sowie einen angepassten Zivil-und Bevölkerungsschutz“, sagte CSU-Generalsekretär Stephan Mayer der Deutschen Presse-Agentur. Was die CSU mit Wirtschafts-Nato meint, führt sie in ihrem Außenpolitik-Papier aus - dort heißt es: „Mit der Gründung eines Wirtschaftsverbundes zwischen der Europäischen Union, den USA und weiteren Nato-Staaten plus globalen Playern wie Kanada, Australien, Japan, Südkorea und Israel können wir den freien Welthandel an neue Realitäten anpassen und in strategischen Bereichen die Kooperation intensivieren.“

CSU-Parteitag: Unabhängigkeit von russischer Energie im Leitantrag - Atomkraft-Forderung auch dabei

In dem Papier spricht sich die CSU zudem für eine von russischen Importen unabhängige Energieversorgung aus, die neben erneuerbaren Energien auch auf eine verlängerte Nutzung der Atomkraft sowie Gaslieferungen aus anderen Ländern setzt. „Langfristig müssen Deutschland und die EU ihre Palette an Energielieferanten verbreitern. Südliche Wasserstoff- und Gaspipelines sind dafür die Voraussetzung“, heißt es weiter. Auch bei der Nahrungsmittel-Versorgung müsse Europa „langfristig“ unabhängig von Importen werden. Und die CSU fordert zahlreiche Maßnahmen, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschland und Europas zu steigern.

Der kleine Parteitag soll auch den Startschuss für eine Diskussion über ein neues Grundsatzprogramm geben. Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Bayern will sich die CSU mit diesem Prozess modernisieren und somit stärker in die Wahl eintreten. (bb mit Material von dpa)