CSU-Politiker lädt Regensburger Seenotretter ein

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl aus Ingolstadt hat sich mit dem Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer getroffen, um mit ihm über die Seenotrettung vor der Küste Libyens zu sprechen.

Regensburg/Ingolstadt – „Es war ihm wichtig, mehr über unsere Erfahrungen, unsere Motivation und unsere Sicht auf die Lage im Mittelmeer zu erfahren“, berichtet Buschheuer. Brandl habe sich für das Gespräch mehr als zwei Stunden Zeit genommen.

Der Kontakt war zustande gekommen, weil der Regensburger Verein Sea-Eye Politiker aller Parteien (mit Ausnahme der AfD) zu einer Podiumsdiskussion in Ingolstadt am kommenden Wochenende eingeladen hatte. Brandl hatte zwar aus terminlichen Gründen abgesagt (wie auch alle anderen CSU-Politiker), wollte mit Buschheuer aber trotzdem über das Thema diskutieren. Als größtes Problem sieht Brandl, dass durch die politische Lage und die Polarisierung der Gesellschaft die Seenotrettung insgesamt in Frage gestellt werde. Wenn Handelsschiffe die Rettungen von Schiffbrüchigen vermeiden, nur weil nicht klar ist, wer die Geretteten aufnimmt, sei das fatal und nicht vereinbar mit dem Seerecht, betonte der Bundestagsabgeordnete. Gerade musste das Rettungsschiff „Aquarius“ der Hilfsorganisationen SOS Méditeranée und Ärzte ohne Grenzen mit 141 Flüchtlingen an Bord tagelang auf dem Mittelmeer ausharren, weil kein Staat das Schiff anlegen lassen wollte. Erst als jetzt die Regierungen von Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien angekündigt hatten, die Menschen aufzunehmen, öffnete Malta seinen Hafen für die „Aquarius“. 50 der 141 Flüchtlinge werden von dort nach Deutschland gebracht.

+ Reinhard Brandl (CSU) Bundestagsabgeordneter. © fkn

Die Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen beurteilt Brandl als völkerrechtswidrig. Eine langfristige Lösung wäre seiner Meinung nach der Aufbau einer funktionierenden libyschen Küstenwache mit EU-Unterstützung und eine stabilisierung des Landes.

+ Der Initiator der Flüchtlingsinitiative "Sea Eye" aus Regensburg (Bayern) Michael Buschheuer. © dpa / Bernd Wüstneck

Sea-Eye 2 -Rettungsschiff soll schnellstmöglich wieder auslaufen

Buschheuer berichtete ihm auch von dem Vorhaben des Vereins, mit einem gecharterten größeren Rettungsschiff, einer „Sea-Eye 2“, schnellstmöglich wieder ins Einsatzgebiet zu starten. Dafür sammelt der Verein gerade Spenden. „Wir dürfen die Menschen dort nicht sich selbst überlassen“, betonte Buschheuer.

Nach dem Gespräch mit Brandl habe er nun die vorsichtige Hoffnung, häufiger mit Politikern über die Seenotrettung sprechen zu können. Das versuche der Verein seit Langem, betont er. „Es ist besser, miteinander statt übereinander zu reden. Die Fronten dürfen nicht weiter verhärten.“

