Klimawandel in der CSU - wie sich Söder und Co. den Grünen annähern und die Ökopartei zugleich attackieren

Guten Morgen werte Kommentatoren. Leider gehe ich davon aus das einer Vielzahl überhaupt nicht klar ist welcher Worst Case uns in Bayern [Deutschland, Europa, Weltweit] mit der Einführung des Mobilfunkstandards 5G erwartet. Da sind der Klimawandel uä. Minor Priority gegen. Und leider herrscht da wohl Konformität im Bayerischen Landtag von Links bis Rechts das die geplante Vorreiterschaft Bayerns beim neuen Mobilfunkstandard 5G uns auch noch gutes erbringt ... Ein Klimawandel in der Bevölkerung und final in den diversen Parteien wäre hier dringendst erforderlich.

Physikalischer Background für den bald Betroffenen ...

Heute senden die bestehenden Netze 2G, 3G und 4G von 790 MHz … 2,6 GHz und dürfen je nach Netz nicht mehr als 5 … 6 V/m (Volt pro Meter) strahlen. Damit 5G in Zukunft die riesigen Datenmengen in kürzester Zeit bewältigen kann müssen höhere Frequenzen eingesetzt werden. Oberhalb von ca. 7 GHz verkürzen sich aber die Wellen so stark das sie sich deutlich schlechter ausbreiten und von Gebäuden und sonstigen Hinternissen wie Bäumen aufgehalten werden.

Fallbeispiel:

Die Firma Ericsson liefert Frequenzbasisstadionen 3.6 GHz [Wellenlänge = 8.3 cm] und 28 GHz [Wellenlänge = 1.15 cm].

Probleme hierbei:

5G Frequenzbereich: 30 ... 100 Gigahertz

1 Wellenlänge in Meter [m] = 299,792458 Megahertz [MHz], also rund 300 MHz (1)

Das wären dann bei 30 GHz = 300 / 30.000 = 0.01 m oder 10 mm. <- 10 mm Hauswände haben wir nicht.

Das wären dann bei 100 GHz = 300 / 100.000 = 0.003 m oder 3 mm. <- 3 mm Hauswände haben wir nicht.

Kurze 5G-Wellen vermögen die Hausmauern also nicht zu durchdringen.

Faustregel: Ist die Wellenlänge kürzer als die Dicke einer Mauer durchdringt die Strahlung diese nicht mehr. Mit 30 GHz, 100 GHz kommen die Anbieter nicht mehr durch die Hauswand. Deshalb sind die Anbieter alle so scharf auf die 800 MHz. Das liegt aber unterhalb der 5G Spezifikation.

Das wären dann bei 800 MHz = 300 / 800 = 0.375 m oder 37.5 cm. <- 37.5 cm Hauswände sind zu schaffen. Bei kleinster Sendeleistung.

Wie Ericsson diesen physikalischen Nachteil überlisten will folgt nun.

Beim bisherigen 2G, 3G und 4G Modus war man darauf bedacht die Häuserfassaden nicht an- sondern zu überstrahlen um eine möglichst große Zone zu versorgen. Eine Antenne muss hierzu möglichst hoch stehen um Funkschatten [zwischen Gebäuden] zu umgehen. Bei 5G wird nun alles anders. Da man mit diesen Wellenlängen Hauswände nicht mehr durchdringen kann muss praktisch jede Hausfassade einzeln angestrahlt werden. Das heißt es muss alle 100 m eine Antenne möglichst tief angebracht werden.

Nebenrechnung:

1 km² = 1.000.000 m²

Quadrat mit Kantenlänge = 1.000 m

1.000 m / 100 m = 10 auf Kantenlänge

Das macht fast 100 stark strahlende 5G Mobilfunkantennen auf den Quadratkilometer.

München hat eine Grundfläche von 310,4 km² = 310.400.000 m²

Quadrat mit Kantenlänge = 17.618 m

17.618 m / 100 m = 177 auf Kantenlänge

Das macht fast 31.329 stark strahlende 5G Mobilfunkantennen auf die Gesamtfläche Münchens.

100 mal mehr Daten in 100 mal höherer Geschwindigkeit wird versprochen. Wie soll das gehen? Anstatt einer Strahlenkeule pro Sendestadion sollen es jetzt 64 sein - je 8 nebeneinander und je 8 übereinander. Die elektrische Feldstärke beträgt nach 25 m 61 V/m (Volt pro Meter). Das ist dort wo die ersten Nachbarhäuser stehen. Diese hatten mit 2G, 3G, 4G bisher nur 6 V/m. Von der 5G Sendestadion ausgehend bis 11 m haben wir 112 V/m. In dieser Zone darf sich eine Person nicht länger wie 7 Minuten aufhalten. Das wäre - gegriffen in der Schweiz - eine Grenzwertüberschreitung gegenüber dem geltenden Recht um das 5 fache!

Die ICNIRP [Internationale Strahlenschutzkommision] = privater Verein hat sich jedoch der 5G Lobby hörig im Pflichtenheft bereits angepasst: Arbeitsplätze = 200 V/m und Allgemeinbevölkerung = 90 V/m.

Was ist gesundheitlich so schlimm an 5G:

Bei magnetischen Wechselfeldern in der Handy-Nutzung werden ab 400 nT (NanoTesla) Tumorzellen gebildet. Der Grenzwert hierzu liegt in Deutschland bei 100.000, im Gegensatz zu Russland oder den USA bei 200. Wenn man dann noch die viel dünnere Schädelkalotte von Kindern betrachtet so nehmen diese die 7 fache Menge gegenüber Erwachsenen auf.

Die normale Zelle benötigt einen Hyperschall [Verschiebung der Elektronen] von 60 dB. Beim Hyperschall geht es nicht nur um die messbaren (vertikalen) Hertzschen Wellen sondern auch um die in der horizontalen Ebene der Ausstrahlung abgestrahlten Longitudinal-Wellen [Skalar-Wellen]. (3) Bei einem Telefonat - 300 dB Hyperschall - wird hierdurch im Kopfumfeld eine Vielzahl von Zellmembranen zerschossen. Aus energetischer Sicht … wenn eine Zelle mit höherer Schallzahl befeuert wird als sie selber zu bieten hat [60 dB] geht sie kaputt. Man zerstört innerhalb von 5 Minuten Handy-Telefonat 169 Eiweißgruppen. Das Gehirn benötigt 25 Minuten um dies wieder halbwegs zu reparieren.

Mit 5G werden sich diese Verhältnisse des Zellbeschusses der dann zunehmend nicht mehr reparabel ist noch massiv weiter verschlechtern.

Fazit:

Hochfrequente elektromagnetische Strahlung wird seit 2011 in die Kategorie 2B krebserregender Stoffe (2) eingestuft. Auf das Internet der Dinge kann ich somit gerne verzichten. Meine Gesundheit ist mir hierfür zu wertvoll!

Legende:

(1) Ein Megahertz (MHz) ist ein dezimales Vielfaches der SI-Einheit für die Frequenz, Hertz, die als die Anzahl der Zyklen pro Sekunde eines periodisch wiederkehrenden Phänomens definiert ist. Diese Einheit wird verwendet, um die Frequenz von Schall, mechanischen Vibrationen und elektromagnetischer Strahlung (Funkwellen, Licht, Gammastrahlen) zu beschreiben.

(2) Ein Karzinogen ist eine Substanz, ein Organismus oder eine Strahlung, die Krebs erzeugen oder die Krebserzeugung fördern kann. Eine andere Bezeichnung lautet Kanzerogen.

(3) Dipl.-Ing. Reiner Gebbensleben, Gründung und Leitung des Instituts für Hyperschallforschung und Anwendungstechnik Dresden