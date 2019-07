Exklusiv: CSU will jetzt auch teurere Flüge - und eine „Radikalreform“ für die KfZ-Steuer

Chaotische Sonnen Union CaputtevielfliegermeilenSammelUnion (ok, sorry. Sind ja die Grünen - die Meilensammler...).

Hallöchen. Jeder CO2 Ausstoßer ist ein Klimaretter. Ja, richtig gelesen.

CO2 ist das wichtigste IRaktive Kühlmittel der Erde. Und niemand muß ein Problem damit haben sich deshalb nicht ins Flugzeug zu setzen!

Hier gibt es zwei Gründe. Einer ist relativ leicht zu verstehen. Der wichtigere und tiefer führende Grund setzt die Kenntnis der Elektronegativitäten der Elemente des Periodensystems und der Quantenmechanik der Chemischen Bindungen voraus. Leicht zu verstehen ist, dass der Gehalt an CO2 in der Atmosphäre bis ca. 80 km Höhe homogen bei ca. 0,04 Vol-% konstant bleibt. Der Gehalt an strahlungsaktiven H2O Gasmolekülen nimmt aber in ca. 12 km Höhe sprunghaft ab auf ca. 0,001 Vol-%. Hier frieren winzigste, unsichtbar kleine Eiskristalle aus, die kleiner sind als die Wellenlänge des Lichtes und daher ebenso unsichtbar sind wie die Gasmoleküle selbst. Die Strahlungskühlung beginnt an der Erdoberfläche mit bescheidenen Anteilen am Gesamtenergiefluss nach oben. Nach oben wird die Strahlungskühlung immer wichtiger und es darf angenommen werden, dass diese Zunahme in 12 km noch nicht beendet ist, sondern noch weiter steigt. Über 12 km geht die Kühlleistung vom CO2 aus.

Nachweis dieses Axioms = NASA meldet: CO2 kühlt Sonnensturm einfach weg! Stand: 2013

Schon seit einiger Zeit ist die NASA dabei, die Ära von James Hansen, dem einflussreichsten Treibhausbefürworter, abzuschließen. Die NASA berichtet weniger über die Ergebnisse der mathematischen Modelle von James Hansen (Goddard Institute for Space Studies, New York City) für die Berechnung des Klimas in 100 Jahren, sondern über die Messergebnisse ihrer Weltraum-Instrumente. Sensationell ist dabei, dass über die Kühlwirkung von CO2 so offen gesprochen wird. Entscheidend ist dabei das Wort „Emission“ in größerer Höhe.

Die Emission des CO2 kühlt die Atmosphäre und über die Atmosphäre auch die Erdoberfläche. Beim Treibhauseffekt wird über die wärmende Absorption von CO2 gesprochen. Damit soll die Wärme der Erdoberfläche über die „wärmende Absorption“ des CO2 entgegen dem Temperaturgefälle zurück zur Erdoberfläche gelangen, statt ins Weltall weiter geleitet zu werden, dank der kühlenden Emission des CO2. Das Gegenteil hat nun der größte je beobachtete Sonnensturm erneut bewiesen.

Quelle: Dr. Wolfgang Bayerl, Dr. Theo Eichten, W.-Ing. Hartmut Hüne, Dr. Gerhard Stehlik

Beste Grüße und ein schönes Wochenende vom ℋ𝒶𝓈𝔦.