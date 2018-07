CSU-Urgestein: „Merkels Erfolg ist eine Scheinlösung“ - Fraktion sieht sich in Zwickmühle

Asylstreit mit Seehofer

von Maximilian Kettenbach schließen

Kaum etwas dringt an diesem Tag durch: Doch CSU-Landespolitiker Otmar Bernhard spricht am Tag des ablaufenden Ultimatums im Asylstreit. Er kritisiert Merkels Ergebnisse. Seine Fraktion sieht sich in der Zwickmühle.