„Ich will keine Politik à la Elysée-Palast“ - CSU-Vize-Chefin macht von der Leyen klare Ansage

Wir müssen uns stärker denn je am Leitbild der sozialen Marktwirtschaft orientieren, neue Antworten auch auf die Herausforderung von Digitalisierung, Biotechnologie und künstliche Intelligenz finden. Auch die Klima- und Energiepolitik beschäftigt uns sehr.

es wäre ganz gut Herr Deutschländer, wenn sie den Lesern nochmal den euröpäischen Stailitätspakt kurz erklären und dann die heutige Realität mit einem Korrekturzeitfenster gegenüberstellen. Nur so enrlarvt man die Schönschwätzer aus Brüssel am besten.

Wir.müssen...wie brauchen...wir arbeiten daran....

Ist ja schon gut. Die einzig verlässliche Konstante ist doch:"Jeder macht, was er will - und alle machen mit!" Ansonsten erwarte ich von der Politik rein gar nichts und bin mit dieser Erwartungshaltung noch so gut wie nie enttäuscht worden.