CSU will Mitglied wegen Beteiligung an Neonazi-Aktion ausschließen

Die CSU will ein Mitglied wegen Beteiligung an einer Neonazi-Aktion ausschließen.

„Mit unseren Grundwerten nicht vereinbar“

An einer Aktion von Rechtsextremisten in Nürnberg mit anschließendem Fackelmarsch soll auch ein CSU-Mitglied beteiligt gewesen sein - die CSU will den Mann nun aus der Partei ausschließen.