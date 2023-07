CSU: Zustimmung leicht gesunken

Markus Söder © Sven Simon/Imago

In einer Umfrage zur bayerischen Landtagswahl hat die CSU leicht an Zustimmung verloren.

Erfurt in Deutschland - In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die „Bild“-Zeitung kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 38 Prozent. In vorangegangenen Umfragen wurde sie bei 40 bis 41 Prozent gesehen. Die Freien Wähler als Koalitionspartner kommen auf elf Prozent - zuvor wurden elf bis zwölf prognostiziert.

Die beiden Parteien könnten damit auch nach der Wahl ihre Koalition fortsetzen. Zweitstärkste Kraft wären die Grünen mit 15 Prozent. Diese lagen in vorigen Erhebungen ebenfalls bei 14 bis 15 Prozent. Dahinter folgt mit einem neuen Höchstwert von 14 Prozent die AfD. Die rechte Partei wurde zuvor bei zwölf bis 13 Prozent gesehen.



Die SPD kommt auf elf Prozent und könnte sich damit um einen bis zwei Prozentpunkte im Vergleich zu früheren Umfragen verbessern. Der FDP werden nahezu unverändert fünf Prozent prognostiziert. Die Linke wäre mit zwei Prozent weiterhin nicht im Landtag vertreten.



Für die Insa-Erhebung wurden von 17. bis zum 24. Juli 1000 Menschen befragt. In Byern wird am 8. Oktober zeitgleich mit Hessen gewählt. awe/cfm