Cum-Ex-Affäre: Mehrheit der Deutschen zweifelt an Scholz‘ Glaubwürdigkeit

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Musste vor den Untersuchungsausschuss in der Ex-Cum-Affäre: Bundeskanzler Olaf Scholz, sitzt auf seinem Platz auf der Senatsbank im Plenarsaal. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Cum-Ex-Affäre belastet Bundeskanzler Olaf Scholz. Einer neuen Umfrage zufolge haben die Deutschen eine deutliche Meinung über seine Glaubwürdigkeit.

München - Ist der Kanzler glaubwürdig oder nicht? Eine neue Umfrage wirft kein gutes Licht auf Olaf Scholz. Mehr als 70 Prozent der Deutschen glauben einer Umfrage zufolge nicht, dass der Bundeskanzler keine Erinnerungen an Gespräche mit Vertretern der in die Cum-Ex-Affäre verstrickten Hamburger Warburg-Bank hat. Selbst eine Mehrheit der SPD-Anhänger von 56 Prozent vertritt diese Auffassung, wie die am Samstag veröffentlichte repräsentative Erhebung des Instituts Kantar für das Magazin Focus ergab. Lediglich elf Prozent glauben Scholz demnach in der Sache.

Cum-Ex: Scholz sieht sich nach Zeugenaussage entlastet

In der vergangenen Woche hatte sich Scholz vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der Hamburger Bürgerschaft mehrfach darauf berufen, sich an Inhalte von drei Treffen mit den Eignern der Warburg-Bank in den Jahren 2016 und 2017 nicht mehr erinnern zu können. Diese Treffen hatten den Verdacht genährt, dass der damalige Erste Bürgermeister der Hansestadt und die Banker Absprachen zum Schutz der Bank getroffen haben könnten. Nach seiner Zeugenaussage sah sich Scholz entlastet.

Cum-Ex Bei „Cum-Ex“-Geschäften verschoben Finanzakteure Aktienpakete mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenanspruch rund um den Dividenden-Stichtag in einem vertrackten System und ließen sich dann Steuern mehrfach erstatten. Der Staat verlor so Milliardenbeträge. Der Bundesgerichtshof hatte im Juli 2021 klargestellt, dass es sich dabei nicht nur um die Ausnutzung einer Gesetzeslücke handelt, sondern um eine strafbare Steuerhinterziehung.

Durch die Veröffentlichung von Tagebuch-Einträgen waren unter anderem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister mit den Gesellschaftern Olearius und Max Warburg bekannt geworden. Vor dem „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hatte Scholz in der vergangenen Woche erneut jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der in den Skandal verwickelten Hamburger Bank zurückgewiesen. Die Hamburger Finanzverwaltung hatte nach Scholz‘ Treffen auf die Rückzahlung von Millionen Euro unrechtmäßig erstatteter Steuern durch die Bank zunächst verzichtet. Bei Cum-Ex-Geschäften wurde der deutsche Staat insgesamt um mehr als 30 Milliarden Euro geprellt. (cg mit Material von AFP und dpa)

Dass die russische Propaganda-Maschinerie den Westen diffamiert, ist nichts Neues. Diesmal ging es gegenüber Olaf Scholz weit unter die Gürtellinie.