Scholz muss zum Cum-Ex-Untersuchungsausschuss: „Zeit des Durchmogelns ist vorbei“

Von: Felix Durach

Teilen

Am Freitag sagt Bundeskanzler Olaf Scholz erneut vor dem U-Ausschuss der Hamburger Bürgerschaft wegen des Cum-Ex-Skandals aus. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt am Freitag erneut vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zum Thema Cum-Ex als Zeuge aus.

CDU und Linke in der Hamburger Bürgerschaft setzen große Erwartungen in die Aussagen des Bundeskanzlers.

Dieser News-Ticker zur Aussage von Olaf Scholz vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss wird regelmäßig aktualisiert.

Hamburg – Die möglichen Verstrickungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Privatbank Warburg beflecken die politische Weste des Regierungschefs wie kaum eine andere Affäre. Erst in dieser Woche wurden erneut Medienberichte veröffentlicht, die kein gutes Licht auf den Bundeskanzler werfen.

Einem Bericht des Stern zu Folge – der aus vertraulichen Dokumenten zitiert – soll der Bundeskanzler in den Untersuchungsausschüssen widersprüchliche Aussagen getätigt haben. Wie NDR, Stern und Manager Magazin berichten, hat die Staatsanwaltschaft darüber hinaus eine verdächtige E-Mail im Postfach von Scholz Büroleiterin sichergestellt.

Scholz vor Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg - Bundeskanzler als Zeuge geladen

Am Freitag soll der 64-Jährige erneut zu seiner möglichen Rolle in den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank befragt werden. CDU und Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft setzen große Erwartungen in die zweite Vernehmung des Bundeskanzlers. „Ich erwarte von Herrn Scholz, dass er endlich auspackt und reinen Tisch macht“, sagte der Obmann der CDU, Richard Seelmaecker, der Deutschen Presse-Agentur. Niemand glaube an die Erinnerungslücken, auf die sich der Kanzler im Zusammenhang mit Treffen mit den Gesellschaftern der in den Skandal verwickelten Warburg Bank in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister beruft.

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen und ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg, verfolgt die Debatte bei der aktuellen Stunde im Plenum im Bundestag zu den Cum Ex Steuerdeals. © Michael Kappeler/dpa

CDU und Linke erhöhen den Druck - „Zeit des Durchmogelns“ ist vorbei

Er erwarte, dass Scholz die Fragen wahrheitsgemäß und präzise beantwortet „und nicht rumeiert oder ausweicht“, sagte Seelmaecker. „Anders als in anderen Situationen ist er im Untersuchungsausschuss verpflichtet, die Wahrheit zu sagen.“ In der vergangenen Woche hatte der Bundeskanzler auf der Sommer-Pressekonferenz wiederholt ausweichend auf Fragen zu Cum-Ex reagiert und darauf verwiesen, er habe in den Untersuchungsausschüssen bereits alles gesagt.

„Die Zeit des Durchmogelns von Scholz & Co. ist jetzt endgültig vorbei“, sagte auch Linken-Obmann Norbert Hackbusch. „Es steht im Raum, dass dem Untersuchungsausschuss wichtige Informationen vorenthalten wurden.“ Der Kanzler selbst hat die Erwartungen an seine Aussage jedoch bereits gedämpft. Scholz sagte in seiner Sommerpressekonferenz, der Ausschuss habe seit seiner Einsetzung Ende 2020 keine Erkenntnis über eine Einflussnahme erbracht. „Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr geändert werden wird“, sagte Scholz.

Cum-Ex Bei „Cum-Ex“-Geschäften verschoben Finanzakteure Aktienpakete mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenanspruch rund um den Dividenden-Stichtag in einem vertrackten System und ließen sich dann Steuern mehrfach erstatten. Der Staat verlor so Milliardenbeträge. Der Bundesgerichtshof hatte im Juli 2021 klargestellt, dass es sich dabei nicht nur um die Ausnutzung einer Gesetzeslücke handelt, sondern um eine strafbare Steuerhinterziehung.

Politische Einflussnahme? Treffen zwischen Scholz und Olearius im Fokus

Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich unter anderem mit dem Inhalt von mindestens drei Treffen zwischen dem damaligen Hamburger Bürgermeister Scholz und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Warburg-Bank, Christian Olearius. Kurz nach einem der Treffen hatte die Hamburger Finanzbehörde beschlossen, auf die Rückforderungen von im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften nicht gezahlten Steuern in Höhe von 47 Millionen Euro zu verzichten. Scholz wird deswegen politische Einflussnahme vorgeworfen. Der Bundeskanzler behauptet bisher, sich an die Treffen nicht erinnern zu können. Die fälligen Steuern wurden mittlerweile vom Staat eingezogen. (fd mit dpa)