Dänemark: Ex-Regierungschef Rasmussen wird Außenminister

Lars Løkke Rasmussen war von 2009 bis 2011 und von 2015 bis 2019 Ministerpräsident von Dänemark. © IMAGO/Johan Nilsson/TT

Dänemark hat einen neuen Außenminister. Es handelt sich um den früheren Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen.

Kopenhagen - Der frühere dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen wird neuer Außenminister des skandinavischen Landes. Der 58 Jahre alte Vorsitzende der Mitte-Partei Die Moderaten wird im neuen Kabinett von Regierungschefin Mette Frederiksen künftig das Außenministerium in Kopenhagen führen, wie aus einer Auflistung hervorging, die die dänische Staatskanzlei am Donnerstagmorgen auf Twitter veröffentlichte. Jakob Ellemann-Jensen als Vorsitzender der liberal-konservativen Partei Venstre - neben Frederiksens Sozialdemokraten und den Moderaten der dritte Regierungspartner - wird demnach neuer Verteidigungsminister und Vize-Regierungschef.

Frederiksen wollte ihr neues Kabinett kurz darauf der dänischen Königin Margrethe II. vorstellen. Die seit 2019 regierende Sozialdemokratin hatte am Dienstagabend verkündet, sich mit Venstre und den Moderaten auf ein für Dänemark seltenes breites Regierungsbündnis geeinigt zu haben. Damit bilden die drei Parteien, die bei der dänischen Parlamentswahl am 1. November die meisten Stimmen erhalten hatten, eine Mehrheitsregierung in der politischen Mitte. Bislang hatte Frederiksen eine ausschließlich aus Sozialdemokraten bestehende Minderheitsregierung geführt. (dpa)