Dänemark fürchtet um Ruf – und denkt an Teil-Stopp für Koran-Verbrennungen

Von: Lukas Rogalla

Dänemark sieht durch Koran-Verbrennungen die Sicherheit des eigenen Landes potenziell bedroht – und prüft nun rechtliche Schritte.

Kopenhagen – Schränkt Dänemark das Versammlungsrecht ein? Die Regierung erwägt diesen Schritt, um Proteste mit Koran-Verbrennungen in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen zu unterbinden. Kopenhagen prüfe ein Vorgehen gegen solche Demonstrationen, wenn „andere Länder, Kulturen und Religionen beleidigt werden und dies erhebliche negative Folgen für Dänemark haben könnte, nicht zuletzt im Hinblick auf die Sicherheit“, erklärte das Außenministerium am Sonntag (30. Juli).

„Dies muss natürlich im Rahmen der verfassungsrechtlich geschützten Meinungsfreiheit geschehen“, fügte das Ministerium hinzu. Die Meinungsfreiheit sei in Dänemark weiterhin sehr weit gefasst und einer der wichtigsten Werte des Landes, heißt es.

Koran-Schändung: Spannungen zwischen Dänemark und islamisch-geprägten Ländern

In Dänemark und Schweden hatte es zuletzt mehrfach Demonstrationen gegeben, bei denen der Koran angezündet oder die heilige Schrift der Muslime mit Fußtritten geschändet worden war. Die Aktionen hatten für gewaltigen Spannungen zwischen den beiden nordischen Ländern und islamisch geprägten Ländern gesorgt. Etliche Länder im Nahen Osten bestellten die Botschafter Schwedens und Dänemarks ein. Saudi-Arabien und der Irak beriefen ein Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) ein, das voraussichtlich am Montag stattfinden soll.

Besonders heftig waren die Reaktionen im Irak, dessen Regierung die schwedische Botschafterin auswies. Zuvor waren Demonstranten in Bagdad in die schwedische Botschaft eingedrungen und hatten Feuer gelegt.

Dänemark prüft rechtliche Schritte, um Koran-Verbrennungen unter bestimmten Bedingungen zu verhindern. (Symbolfoto) © Ameer Al-Mohammedawi/dpa

Nun hat auch die Türkei Dänemark aufgefordert, konkrete Schritte zur Verhinderung von weiteren „abscheulichen Aktionen“ zu unternehmen, die unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit stattfinden würden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bereits Ende Juni hatte der türkische Präsident Erdogan empört auf eine Anti-Koran-Demo in Schweden reagiert und von „Überheblichen im Westen“ gesprochen.

Gegen Koran-Verbrennungen: Dänemark sucht „rechtliches Instrument“

Die dänische Regierung erklärte, Dänemark werde in vielen Teilen der Welt mittlerweile „als ein Land angesehen, das Beleidigungen und Verunglimpfungen von Kulturen, Religionen und Traditionen anderer Länder ermöglicht“. Tatsächlich sei es bei einigen Protestaktionen hauptsächlich um Provokation gegangen. Dies könne „erhebliche Konsequenzen“ haben.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson teilte in einer eigenen Erklärung mit, er stehe im Zusammenhang mit den Koran-Schändungen in engem Kontakt mit seiner dänischen Kollegin Mette Frederiksen. Schweden habe bereits damit begonnen, die „rechtliche Situation zu prüfen“ und ziehe „Maßnahmen zur Stärkung unserer nationalen Sicherheit und der Sicherheit der Schweden in Schweden und auf der ganzen Welt“ in Betracht, schrieb Kristersson bei Instagram.

Schweden hatte zuvor schon erklärt, man werde prüfen, ob das schwedische Gesetz über die öffentliche Ordnung geändert werden könne. Damit solle der Polizei die Möglichkeit gegeben werden, Demonstrationen zu beenden, die die Sicherheit Schwedens bedrohten. Der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen sagte am Sonntag, die Regierung in Kopenhagen werde ebenfalls nach „einem rechtlichen Instrument“ suchen, das es den Behörden ermögliche, die Verbrennung von Koranen vor den Botschaften anderer Länder zu verhindern. (lrg/dpa)