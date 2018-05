Dänemark verbietet Burka und Nikab in der Öffentlichkeit

Das der Islam nicht der Islam ist sondern ebenso facettenreich wie das Christentum belegt diese Quelle ...

Quelle: Der Farang, Newsportal für Urlauber und Residenten in Thailand, Michael Lenz, 03.04.2018

Indonesien, Burkaverbot an islamischer Universität

Mit dieser Entscheidung wolle die Universität ihr „Bekenntnis“ zu einem moderaten Islam unterstreichen, zitierte die „Jakarta Post“ aus der Erklärung von Yudian Wahyudi, Rektor der Sunan Kalijaga State Islamic University in Jogjakarta. „Diese Mädchen müssen begreifen, dass der Niqab lediglich ein Teil der arabischen Kultur und deshalb in der indonesischen Gesellschaft unpassend ist“, betonte Yudian Wahyudi. Der Niqab oder „Gesichtsschleier“ wird oft in Verbindung mit einer Burka getragen. Indonesien ist weltweit die Nation mit dem größten muslimischen Bevölkerungsanteil. Traditionell ist der indonesische Islam weltoffen und moderat.

... wie so oft gibt es auch hier eine Goldene Mitte die es gälte umfangreich zu födern und stützen. Ein durch extreme Ansichten Bebrillter wird diese Mitte aber leider niemals zu finden versuchen. :-(