Ex-Gesundheitsminister Bahr schwer erkrankt

Landsleute wenn's Arscherl brummt. Ein heißer Tip vom Bosbach Wolfi.

Während unseres Gesprächs im Paul-Löbe-Haus am Reichstag sitzt eine junge Frau neben Bosbach. Der CDU-Mann hat sie gebeten, dabei zu sein – sie ist, wie er sagt,'meine Lieblingskrankenschwester Anja'. Die beiden haben sich kennen und schätzen gelernt, als Bosbach sich 2010 in der Martini-Klinik in Hamburg operieren ließ. Warum hat sich Bosbach damals für die Martini-Klinik entschieden? Der Politiker: "Ich habe meine Krankenkasse und den Gesundheitsexperten der SPD Dr. Karl Lauterbach gefragt, welches die beste Klinik in Deutschland bei der Behandlung von Prostatakrebs sei. Beide haben mir unabhängig voneinander die Martini-Klinik empfohlen." An die Martini-Klinik hat Wolfgang Bosbach die besten Erinnerungen. "Ich fühlte mich rundum perfekt aufgehoben. Ich würde jedem empfehlen, sich hier behandeln zu lassen." Für Bosbach hatte die Klinik damals noch einen weiteren Vorteil. "Sie ist weit weg von meinem Zuhause in Bergisch Gladbach. Ich mag es wirklich nicht, im Krankenhaus Besuch zu bekommen. Da will ich meine Ruhe haben... keine Verwandtschaft, die sich weinend über das Bett wirf und Dinge betrauert, die ich viel lockerer sehe."