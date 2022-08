Darja Dugina: Fachleute vermuten Putin hinter Anschlag

Von: Vincent Büssow

Wer steckt hinter dem Anschlag auf Darja Dugina? Russland-Beobachtern zufolge profitiert Putin selbst am meisten von dem Mord.

Moskau – Nach dem tödlichen Anschlag auf Darja Dugina in Russland mehren sich Stimmen, die Kremlchef Wladimir Putin hinter dem Mord vermuten. Einige Fachleute sehen in dem Ereignis ein Muster, das in vergangene False-Flag-Operationen Russlands passt. Sollte die russische Regierung tatsächlich für den Anschlag verantwortlich sein, wäre dies ein möglicher Hinweis auf Putins Vorhaben im Ukraine-Krieg.

Seit Samstag (20. August) machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig für den Anschlag auf die Tochter des russischen Ultranationalisten Alexander Dugin verantwortlich. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB teilte am Montag, das Verbrechen sei „von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen“ worden. Mychajlo Podoljak, Präsidentenberater in Kiew, mutmaßte hingegen, Russland könne den Vorfall nutzen, um eine Mobilmachung zu rechtfertigen. Verschiedene Fachleute, die sich mit dem russischen Staatsapparat auseinandersetzen, unterstützen diese These.

Nach dem Anschlag auf Darja-Dugina: Putin gehört auf die „Liste der Verdächtigen“

So sagte der Historiker Juri Felschtinski im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Daily Beast, dass der Anschlag auf Darja Dugina „anscheinend von den russischen Sicherheitsdiensten organisiert“ wurde. Ihm zufolge passt der Vorfall in eine Reihe mysteriöser Todesfälle russischer Oligarchen, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben und mit dem Kreml in Verbindung gebracht werden.

Auch der konservative Abgeordnete aus Großbritannien, Tom Tugendhat, forderte auf Twitter, die Regierung in Russland auf die „Liste der Verdächtigen“ zu setzen. Tugendhat bezog sich ebenfalls auf den „Terrorismus, den Putin über Jahrzehnte genutzt“ habe.

Nach dem Anschlag auf Darja Dugina: Was plant Putin jetzt?

Bei der Antwort auf die Frage, weshalb Putin Alexander Dugin oder dessen Tochter möglicherweise ermorden ließ, sind sich mehrere Russland-Beobachter einig: „Es sieht nach einer Provokation aus, um eine Ausrede zu bekommen, um Putins Terror sowohl im Inland als auch gegen die Ukraine zu verstärken“, schrieb etwa Igor Eidman.

In Russland könnten die konkreten Folgen des Anschlags aus Darja Dugina dergestalt aussehen, dass die Freiheitsrechte in dem Land weiter eingeschränkt werden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums sprach sich bereits dafür aus, „die bestehenden Rechtsnormen auf diese Informationsgewalt auszudehnen“. In der Ukraine rechnet man unterdessen mit verstärkten Angriffen aus Russland.

Dass eine russische Partisanengruppe den Anschlag mittlerweile für sich reklamiert hat, wird wiederum kaum für voll genommen. EIn Grund dafür ist, dass die „Nationale Republikanische Armee“, wie sich die Gruppe nennt, bisher völlig unbekannt war. Der Putin-Kritiker Ilja Ponomarjow hatte am Sonntagabend über die Existenz der NRA sowie deren Beteiligung an dem Anschlag informiert. Es ist bisher unbekannt, ob seine Aussagen stimmen. (vbu mit dpa)