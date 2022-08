Tochter von „Putins Gehirn“ auf offener Straße ermordet: Autobombe tötet Russland-Propagandistin

Von: Andreas Schmid

In diesem vom russischen Ermittlungskomitee veröffentlichten Foto arbeiten Ermittler am Ort der Autoexplosion, bei der Daria Dugina getötet wurde. Die Ermittlungsbehörden haben ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet. © IMAGO / SNA

Autobombenanschlag auf Darja Dugina: Die Tochter des Putin-Einflüsterers Alexander Dugin wurde in Moskau ermordet. Galt der Anschlag ihrem Vater?

Moskau – Die Tochter von Putin-Fanatiker Alexander Dugin ist tot. Wie russische Behörden bekannt gaben, gab es einen Mordanschlag in der Nähe von Moskau. „Die Identität der Toten ist geklärt – es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina“, hieß es am Sonntag vom nationalen Ermittlungskomitee.

Die 29-Jährige galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie stand wegen der Verbreitung von Propaganda und Fake News auf der Sanktionsliste Großbritanniens. Ihr Vater ist ein rechtsnationalistischer Ideologe und gilt als „Putins Gehirn“.

Mordanschlag auf Darja Dugina: Sollte ihr Vater getötet werden?

Duginas Auto explodierte laut Polizeiangaben am Samstagabend gegen 21 Uhr während der Fahrt in einer Moskauer Vorstadtsiedlung. Nach ersten Erkenntnissen war an dem Fahrzeug – ein Toyota Land Cruiser – ein Sprengsatz montiert, der detonierte. Dugina starb noch vor Ort. Es werde in verschiedene Richtungen ermittelt, hieß es von russischen Behörden. Damit bleibt offen, ob der Mordanschlag dem Vater Duginas gegolten haben könnte.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax hatten Vater und Tochter am Samstag gemeinsam das patriotische Festival „Tradition“ besucht, das von einer Stiftung Wladimir Putins unterstützt wird. „Es war geplant, dass Vater und Tochter das Festival gemeinsam verlassen, Darja fuhr aber allein in dem Fahrzeug“, hieß es bei Interfax. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete, dass sie mit dem Auto ihres Vaters fuhr.

Putin-Fanatiker und Kriegstreiber: Wer ist Alexander Dugin?

Alexander Dugin wird von Medien und Autoren immer wieder als Einflüsterer oder als „Gehirn“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Er gilt als prominente Stimme der russischen Rechten, in Deutschland gibt es Verbindungen zur AfD. Manche Kritiker bezeichnen ihn gar als Ideengeber für den Angriff auf die Ukraine. Wie Putin fantasierte Dugin mehrmals von der Rückkehr der Sowjetunion. Nach der Krim-Annexion und dem Beginn des Ukraine-Konflikts forderte er die Russen dazu auf, „Ukrainer [zu] töten“.

„Putins Gehirn“ und ultrarechter Vordenker: Alexander Dugin © IMAGO / Russian Look

Mordanschlag auf Darja Dugina: Russische Nationalisten attackieren Ukraine

Unter russischen Nationalisten und prorussischen Kräften in der Ukraine löste der Anschlag Entsetzen aus. „Die Terroristen des ukrainischen Regimes haben versucht, Alexander Dugin zu liquidieren und haben seine Tochter in die Luft gesprengt... im Auto“, schrieb der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Darja bleibe in Erinnerung - als „echtes russisches Mädchen“.

Wer hinter dem Anschlag steckt, ist unklar. Die Ukraine dementiert eine etwaige Beteiligung. „Die Ukraine hat natürlich mit der gestrigen Explosion nichts zu tun, weil wir kein krimineller Staat sind – wie die Russische Föderation – und schon gar kein Terrorstaat“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak laut Ukrajinska Prawda. Womöglich könnten der oder die Täter auch aus einer russischen Widerstandsgruppe stammen. Dugina starb am zweiten Jahrestag des Giftanschlags auf Kremlkritiker Alexeij Nawalny. (as/dpa)