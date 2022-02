Das ändert sich mit der neuen Grundsteuer 2022 für Grundstückseigentümer

Alles neu ab 2025: Seit diesem Jahr laufen die Vorbereitungen für die neue Grundsteuer. Hierfür ist die Mitarbeit von Eigentümern gefragt. Sie müssen für die Neuberechnung Daten bereitstellen.

Berlin – Nachdem ein Gericht die alte Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer in Deutschland gekippt hat, müssen Eigentümer und Finanzamt für die Grundsteuer-Reform in den kommenden Monaten zusammenarbeiten. Zwar bleibt die Berechnungsformel der Grundsteuer, die sich aus Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz zusammensetzt, gleich, allerdings verlieren die bisherigen Einheitswerte als Berechnungsgrundlage ihre Gültigkeit. Für die Neuberechnung müssen Eigentümer in diesem Jahr eine Feststellungserklärung an ihr Finanzamt übermitteln – aus diesen Angaben wird dann eine individuelle Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer erstellt.



Was genau für Grundstückseigentümer und Hausbesitzer bei der Grundsteuer zu beachten ist

Weil die Grundsteuer reformiert wird, müssen Grundstücke neu bewertet werden. © Jens Büttner

Die Neuberechnung der Grundsteuer verspricht für Eigentümer einen großen bürokratischen Aufwand. Dafür soll die neue Grundsteuer, die ab 2025 erhoben wird, eine deutlich fairere und verfassungsfeste Regelung ermöglichen. Um die Mitarbeit kommen Grundstückseigentümer indes nicht herum: Wer die Fristen der Finanzämter verstreichen lässt, riskiert Geldstrafen und im schlimmsten Fall eine Schätzung der Angaben.