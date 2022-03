Asow-Regiment: Für Ukraine-Botschafter ist Kritik am Bataillon unerwünscht

Von: Alexander Eser-Ruperti

Das Asow-Bataillon: Seine Mitglieder sind vorwiegend Ultranationalisten und Rechtsradikale. (Archivbild) © Roman Pilipey

Seine Mitglieder sind Ultranationalisten und Rechtsradikale: Das Asow-Bataillon. Der ukrainische Botschafter möchte von Kritik nichts hören.

Kiew – Die unübersichtliche Lage in der Ukraine lässt bisweilen kaum verifizierbare Auskünfte darüber zu, wer sich derzeit an den Kampfhandlungen in der Ukraine beteiligt. Es ist eine Mixtur aus Propaganda beider Seiten*, Vermutungen und Annahmen, ergänzt durch einige nachprüfbare Informationen. Zu letzteren gehören Berichte über die Beteiligung eines Regiments in der Ukraine: das Asow-Bataillon.

Was genau das Asow-Bataillon ist und was der ukrainische Botschafter damit zu tun hat zeigt ein Bericht unserer Kollegen.*

Das Regiment steht für eine zutiefst rechte Ideologie, die meisten der Mitglieder sind Ultranationalisten und Rechtsradikale. Auch deutsche Medien berichteten zuletzt darüber, ein Umstand, auf den der ukrainische Botschafter in Deutschland ungehalten reagiert. Das gibt zu denken.