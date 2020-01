Davos: Merkel, Trump, Greta - das sind die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums

Zur Konferenz in Davos mit Top-Managern aus aller Welt haben sich in diesem Jahr 23 Premierminister, 22 Präsidenten und fünf Angehörige von Königshäusern angekündigt.

Dazu kommen bei der 50. Ausgabe des Weltwirtschaftsforums (WEF) Spitzen von internationalen Organisationen und andere Würdenträger, insgesamt 130 völkerrechtlich geschützte Personen, wie die Polizei in Zürich am Montag berichtete.

Besonders aufwendig seien die Vorbereitungen auf die Ankunft von US-Präsident Donald Trump, der heute erwartet wird. „Allein die Anhalteposition des Präsidentenflugzeuges Air Force One auf dem Flughafenfeld war ein riesiges Thema“, sagte Einsatzleiter Marcel Frei. Die Gefährdungseinschätzung sei dieses Mal noch höher als bei Trumps Besuch in Davos vor zwei Jahren.

Davos: Merkel, Trump, Greta Thunberg - das sind die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums

Bei gutem Wetter werde er mit seinem Hubschrauber Marine One nach Davos fliegen. Die Polizei Zürich hat durch An- und Abreise der Promis am Flughafen Kloten jede Menge zu tun. Die meisten Gäste werden in gepanzerten Autokonvois oder per Helikopter in den Skiort gebracht.

Sie kommen nach Davos:

Präsident Trump

Kanzlerin Merkel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres

Klimaaktivistin Greta Thunberg

Der britischen Thronfolger Prinz Charles

Zahlreiche Topmanager: Aus Deutschland sind unter anderem Post-Chef Frank Appel, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess dabei

Iraks Präsident Barham Salih

Mehrere saudische Minister

Sie fehlen in Davos:

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson

Kremlchef Wladimir Putin

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro

Vertreter des Irans

