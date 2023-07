SPD und Grüne haben sich verrechnet: Warum so viele Münchner die Anti-Erding-Demo schwänzten

Von: Georg Anastasiadis

„München ist bunt“ steht auf einem Plakat eines Teilnehmers der Demonstration „Ausge-Trumpt!“ auf dem Odeonsplatz. Doch mit der Erdinger Demo konnte die Veranstaltung nicht mithalten. Ein Kommentar. © Uwe Lein/dpa

8000 Bürgerinnen und Bürger kamen am Samstag auf den Odeonsplatz, um gegen den von der SPD und den Grünen beklagten „Rechtsruck“ zu demonstrieren, weniger als erwartet. Vor der bayerischen Landtagswahl hat das linke Lager Mobilisierungsprobleme. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Als „vollen Erfolg“ wertet die Bayern-SPD ihre Münchner Gegendemo zum Erdinger Heizungsprotest. Insgeheim hatten sich die Veranstalter, zu denen neben etlichen linken Gruppen auch die Grünen gehören, freilich mehr erhofft. 8.000 Menschen kamen auf den Odeonsplatz – weniger als die 13.000 in Erding und nur ein Bruchteil der 25.000 bis 50.000, die 2018 zur „Ausgehetzt“-Kundgebung (damals gegen die Asylpolitik der CSU) strömten. Wichtige Akteure wie der DGB blieben diesmal fern. Auch SPD-OB Dieter Reiter fehlte, offiziell wegen Terminschwierigkeiten.

Bayern braucht keine weiß-blaue Kopie der regelmäßigen „Montagsdemonstrationen“

Der alte Fuchs im Rathaus hatte den Braten gerochen: Es kommt in der Bevölkerung nicht gut an, wenn die Politik zum Gegenprotest gegen eine Demo verunsicherter Bürger wie in Erding aufruft und sie pauschal als „rechts“ brandmarkt. Klar: Auch in Erding sprachen Politiker. Doch getragen wurde die Veranstaltung von Menschen, von denen die meisten noch nie zuvor auf die Straße gegangen waren. Aiwanger hin, Aiwanger her: Von „amerikanischen Verhältnissen“, vor denen am Samstag Grünenchefin Katha Schulze warnte, ist Bayern zum Glück ein gutes Stück entfernt. Und Markus Söder ist alles Mögliche, aber kein Trump, auch wenn SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn ihn wacker der Verbreitung von „fake news“ bezichtigte.

Dass das linke Lager nur seinen harten Kern mobilisieren konnte, spiegelt die Stimmung vor der Landtagswahl angesichts der Unzufriedenheit mit der Ampelpolitik wider. Doch trug zur Entspannung sicher auch der Umstand bei, dass die Protagonisten der Erdinger Demo, voran die Kabarettistin Monika Gruber, weitere Versammlungen abgesagt hatten. Gut so: Unmutsbekundungen sind ein legitimes Ventil, um die Regierung vor einer Überforderung der Bürger zu warnen. Doch der Freistaat braucht keine weiß-blaue Kopie der regelmäßigen „Montagsdemonstrationen“, die Gefahr laufen, am Ende doch von den Falschen gekapert zu werden.