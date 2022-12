Neues Demokratiefördergesetz soll Extremismus-Prävention erleichtern

Teilen

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sind für das Demokratiefördergesetz zuständig. Hier präsentieren sie im November 2021 eine polizeiliche Auswertung zur Partnerschaftsgewalt. © IMAGO/M. Popow

Mit dem Gesetz sollen Vereine und Organisationen gefördert werden, die sich für die Stärkung der Demokratie und die Prävention von Extremismus einsetzen.

Berlin - Es solle eine «angemessene Finanzierung in diesem Bereich nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes» sichergestellt werden, heißt es dazu aus dem Familienministerium. Nach der bisherigen Regelung sind vom Bund finanzierte Demokratieförderprojekte immer zeitlich befristet - weshalb sie für diejenigen, die sie umsetzen, oft unsichere Rahmenbedingungen bedeuten. Eine gesetzliche Grundlage, die diese Bedingungen regelt, existiert bislang nicht.

Mit dem Gesetz wird laut Ministerium ein «dauerhafter gesetzlicher Auftrag» des Bundes für die Erhaltung dieses zivilgesellschaftlichen Engagements angestrebt. Die Förderung solle künftig «längerfristig, altersunabhängig und bedarfsorientierter als bisher ausgestaltet sein, um mehr Planungssicherheit für die Zivilgesellschaft zu erreichen». Neu ist unter anderem, dass künftig auch Erwachsene von der Demokratieförderung des Bundes profitieren sollen. Bislang adressierte beispielsweise das Bundesprogramm «Demokratie leben!» nur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Hintergrund des neuen Gesetzes ist unter anderem die zunehmende Bedrohung durch Rechtsextremismus sowie neue Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie oder des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. So würden etwa die Verbreitung von Verschwörungsideologien und die Bildung von Bündnissen zwischen radikalisierten Gruppen zunehmen, heißt es in einem gemeinsamen Infopapier von Innen- und Familienministerium. Das erhöhe den Bedarf an Extremismusprävention.

Die beiden zuständigen Ministerinnen, Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD), wollten den Gesetzentwurf am Mittag gemeinsam in Berlin vorstellen.

Unionspolitiker stellt Mehrwert von Demokratiefördergesetz in Frage

Berlin - Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, hat den Mehrwert des von der Bundesregierung geplanten Demokratiefördergesetzes in Frage gestellt. «Der Entwurf für ein Demokratiefördergesetz ist ein Gesetz ohne Inhalt», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bereits in der Vergangenheit seien «zahlreiche Präventions- und Fördermaßnahmen ohne ein solches Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht» worden. Der vorgelegte Entwurf verschaffe Bildungsträgern «keinen zusätzlichen Rechtsanspruch auf Förderung» und diene nur dazu, «überwiegend linke NGOs und Bildungsträger zu befriedigen».

Throm betonte, dass es die Aufgabe des Parlaments sei, über die Mittel für Fördermaßnahmen im jeweiligen Haushalt zu entscheiden. Der CDU-Politiker warnte zugleich davor, «Steuergelder in die Hände von Extremisten» fallen zu lassen. Die Förderung von Präventionsprojekten müsse an ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abhängig gemacht werden, forderte er. (dpa)