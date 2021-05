Krawall bei pro-palästinensischer Demonstration in Berlin - Teilnehmer schlagen auf Polizisten ein

Hintergrund: Gewalt in Nahost

Der Nahostkonflikt findet auch ein Echo in Deutschland: Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin fliegen Flaschen und Steine.

Berlin/Hamburg/Hannover - Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin mit nach Polizeiangaben rund 3500 Teilnehmern ist es am Samstag zu massiven Ausschreitungen gekommen. Aus den Reihen der Demonstranten, die sich angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten zu dem Protest versammelt hatten, wurden Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert, auch Feuerwerkskörper flogen gegen die Sicherheitskräfte. Demonstranten schlugen auf Polizisten ein. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Demonstration in Berlin aufgelöst, weil sich Teilnehmer nicht an Anordnung hielten

Die Polizei hatte den Protest wegen des Verstoßes gegen die Corona-Hygieneregeln für aufgelöst erklärt. „Abstände wurden nicht eingehalten, Mund-Nasen-Bedeckung beim Loslaufen teilweise wieder abgelegt“, schreibt die Polizei Berlin auf Twitter. Da sich Demonstrationsteilnehmer nicht an die Anordnung hielten, schritten die Beamten auf der Sonnenallee in Neukölln gegen sie ein. Aus der Demonstration wurden Rufe wie „Kindermörder Israel“, „Frauenmörder Israel“ und „Free Palestine“ laut.

Zuvor war eine andere Demonstration mit rund 120 Teilnehmern vom Hermannplatz zum Rathaus Neukölln friedlich verlaufen. Am Nachmittag sollte es eine weitere Demonstration geben. Gefordert wurde in einem Aufruf der Kampf für „ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer“, also auf dem heutigen Staatsgebiet Israels. Insgesamt waren 360 Polizisten im Einsatz.

Demonstration in Hamburg: Hoch emotionalisierte Stimmung

Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt in Nahost haben sich auch in Hamburg am Samstag mehrere Hundert Demonstranten mit den Palästinensern solidarisiert. Auf Transparenten wurden Parolen und die Landkarte Palästinas gezeigt, Palästina-Flaggen wurden geschwenkt. Nach einer friedlichen Kundgebung mit etwa 120 Teilnehmern auf dem Gänsemarkt versammelten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben 400 bis 500 Demonstranten in Ottensen. Die Stimmung dort sei hoch emotionalisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Situation habe sich weiter verschärft, als einige Personen mit Israel-Flaggen erschienen. Die Polizei löste die Versammlung auf.

Demonstration in Hannover: Lage blieb ruhig - aber Wasserwerfer parkten in der Nähe

In Hannover begleitete ein massives Polizeiaufgebot unterschiedliche Gruppen, die auf die militärische Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt aufmerksam machten. An den Veranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen nahmen laut Polizei bis zum Nachmittag insgesamt zunächst etwa rund 800 Personen teil. Ein Polizeisprecher beschrieb die Lage als ruhig. In der Innenstadt war die Polizei mit starken Kräften präsent. Auch Wasserwerfer parkten in der Nähe der Veranstaltungsorte.

Viele Demonstranten verurteilten die Militäraktionen Israels im Gaza-Streifen und forderten eine Ende der „Unterdrückung des Palästinensischen Volkes“. Am Hauptbahnhof gab es eine Kundgebung unter der Motto „Gegen jeden Antisemitismus - Solidarität mit Israel“. Eine andere Demonstration wandte sich laut Polizei gegen die „Angriffe der Türkei auf Südkurdistan“. In Hildesheim nahmen rund 130 Demonstranten an einer Versammlung mit dem Thema „Krieg in Israel“ teil. Die Veranstaltung sei grundsätzlich friedlich und störungsfrei abgelaufen, so die Polizei. (dpa)