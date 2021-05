Proteste an Pfingsten: Verbot von zwei Corona-Demos in Berlin - Demonstrationen zu Nahost-Konflikt erwartet

In ganz Deutschland

von Cindy Boden schließen

Tanja Kipke schließen

Zu Pfingsten gehen die Menschen in ganz Deutschland auf die Straße. Die Hauptthemen der Demonstrationen in Berlin: Nahost-Konflikt und Mietpreise. Der News-Ticker.

Am Pfingstwochenende sind zahlreiche Demonstrationen in ganz Deutschland* angemeldet.

Das Oberverwaltungsgericht verbietet zwei Proteste gegen Corona*-Maßnahmen in Berlin (siehe Update vom 22. Mai, 10.30 Uhr)

Politiker warnen vor antisemitischen Demonstrationen im Hinblick auf den Nahost-Konflikt (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. Mai, 10.30 Uhr: Zwei geplante große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik am Pfingstwochenende in Berlin bleiben verboten. Nach dem Verwaltungsgericht (siehe Erstmeldung) hat auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Freitagabend das Verbot bestätigt. Die negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit mit dem zu erwartenden Teilnehmerkreis aus der „Querdenker-Szene“, rechtfertige die Annahme, dass gerade an den prominenten Orten der Stadt die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden, so das OVG. Die Beschlüsse seien unanfechtbar.

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei in Berlin einen Großeinsatz mit bis zu 3100 Polizisten am Wochenende. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es.

Verboten wurde auch eine Demonstration von Palästinenser-Gruppen mit 2000 Teilnehmern am Samstagnachmittag (15Uhr) in Kreuzberg. Allerdings sind zwei weitere Demonstrationen zum Israel-Palästinenser-Konflikt am Samstag angemeldet. Die größere der beiden, eine „Protestkundgebung gegen die israelische Aggression in Palästina“, soll am Abend (18 Uhr) mit 2000 Teilnehmern vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz ziehen.

Kanzlerin Merkel zu antisemitischen Äußerungen in Deutschland: „Taten müssen konsequent geahndet werden“

Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) sprach in ihrem wöchentlichen Video-Podcast am Samstag über das Grundgesetz und kam dabei auch auf antisemitische Äußerungen auf einigen Demonstrationen der letzten Tage zu sprechen. Das Grundgesetz lasse „keinen Raum für Angriffe gegen Menschen anderen Glaubens, Rassismus und Hetze“, betont Merkel. „Wer Hass gegen Juden auf unsere Straßen trägt, wer volksverhetzende Beleidigungen äußert, stellt sich außerhalb unseres Grundgesetztes. Solche Taten müssen konsequent geahndet werden und für Täterinnen und Täter spürbare Folgen haben.“

Proteste an Pfingsten: Verbot von zwei Corona-Demos in Berlin - Demonstrationen zu Nahost-Konflikt gemeldet

+ Vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstrierten zuletzt Menschen angesichts des eskalierten Nahostkonflikts für Solidarität mit Israel. © Michael Kappeler/dpa

Erstmeldung vom 21. Mai: Berlin - Am Pfingstwochenende finden in Deutschland zahlreiche Demonstrationen statt. In der Hauptstadt meldeten Aktivisten, neben coronakritischen Demonstrationen, auch zahlreiche andere Proteste unter anderem zu Mieten und dem Nahost-Konflikt an. Zwei Eilanträge für Großdemonstrationen hat das Verwaltungsgericht kurz vor dem Wochenende jedoch abgelehnt. Die Polizei in Berlin stellt sich trotz der Verbote auf ein Protestwochenende mit vielen Menschen ein.

Verbot von zwei Demos gegen Corona-Maßnahmen - „Es bestehe unmittelbare Gefährdung“

Die Großdemonstration unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit und Grundrechte“ hätte am Samstag mit 16.000 Teilnehmern in Berlin stattfinden sollen. Diese und noch eine weitere geplante Demonstration gegen die Corona*-Maßnahmen bleiben am Wochenende verboten. Der Grund: Es „bestehe eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“, wie die AFP berichtet. Teilnehmer würden Mindestabstände voraussichtlich nicht einhalten. Ausschlaggebend seien negative Erfahrungen mit zahlreichen vergangenen Versammlungen.

Ruhig wird das Pfingstwochenende in der Hauptstadt aber trotzdem nicht. Zu einer Demonstration gegen die Mietpreise erwarten die Behörden am Sonntag 10.000 Demonstranten. Das Motto lautet: „Gegen den Mietenwahnsinn. Jetzt erst recht“. Zudem wollen tausende Radfahrer mit einer großen Rundfahrt unter dem Motto „A100 stoppen - Lebenswertes Berlin für alle“ gegen den Weiterbau des Milliardenprojektes protestieren. Dabei wollen sie auch auf einen Abschnitt der A100 fahren. Autofahrer müssen dann einen Umweg fahren.

In ganz Deutschland sind für das Pfingstwochenende Demonstrationen rund um den Nahost-Konflikt geplant. In Köln rechnet man bei der Demonstration zum Thema „Solidarität mit Israel“ mit 300 Menschen. In Frankfurt am Main soll am Samstag eine pro palästinensische Demonstration mit 750 Menschen stattfinden. Auch im Südwesten Deutschlands werden zahlreiche Anti-Israel Demonstrationen erwartet.

Mehrere Demonstrationen in Deutschland zu Nahost-Konflikt geplant - Politiker warnen

Dazu warnte Innenminister Thomas Strobl (CDU*) die Teilnehmer der Demonstrationen zum Nahost-Konflikt vor antisemitischer Hetze und Gewalt. Strobl sagte am Freitag in Stuttgart: „Wir dulden es nicht, dass sich antisemitischer Hass, Hetze und Gewalt unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit auf unseren Straßen und vor unseren Synagogen in Baden-Württemberg entladen.“ Es gebe nichts zu beschönigen: Angriffe auf jüdische Einrichtungen, auf Synagogen und das Verbrennen von Israel-Fahnen seien offener Antisemitismus.

CSU*-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht sogar so weit, ein Verbot der antiisraelischen Demonstrationen zu fordern. „Demonstrationen, bei denen klar zu erwarten ist, dass sie einen antisemitischen Hintergrund haben, sollten am Pfingstwochenende gar nicht erst stattfinden, sondern verboten werden“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. „Meine Forderung eines konsequenten Vorgehens gegen Antisemitismus richtet sich an die Innen- und Justizminister der Bundesländer.“ (dpa/tkip) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler