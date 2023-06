Demonstrationen im Iran: Laut Aktivisten schießen Sicherheitskräfte auf Protestierende

Im Iran sollen Sicherheitskräfte gegen Demonstrierende geschossen haben © Allison Bailey / IMAGO

Aktivisten berichten, dass Sicherheitskräfte bei neuen Protesten in Irans Kurdenregion zu verstärkten Maßnahmen gegriffen haben. Die Sicherheitsleute sollen das Feuer auf die Demonstranten eröffnet haben.

Teheran - Mindestens 25 Protestteilnehmer seien verletzt worden, wie die in Norwegen ansässige Organisation Hengaw am Freitag mitteilte. Die Proteste fanden demnach am Donnerstagabend in der Stadt Abdanan in der Provinz Ilam statt. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auf Videos der Menschenrechtsorganisation waren Polizeiwagen, Rauch und Menschen zu sehen, die Protestslogans riefen. Es war die erste größer bekannt gewordene Eskalation zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten seit Monaten. Nach der Protestwelle im Herbst, ausgelöst vom Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, war in den vergangenen Monaten zunehmend Alltag eingekehrt.

Die Kurdin Amini wurde Mitte September von Sittenwächtern wegen angeblicher Verstöße gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen und starb im Polizeigewahrsam, massive Proteste folgten. Der Staat reagierte mit äußerster Härte und ließ inzwischen sieben Protestteilnehmer hinrichten. In den Metropolen leisten viele Frauen zivilen Ungehorsam, etwa durch das ignorieren der Kopftuchpflicht. (dpa)