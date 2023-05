DeSantis startet Präsidentschaftskampagne auf Twitter – mit Musk an der Seite

Von: Christian Stör

Ron DeSantis ist für seine Anti-Woke-Politik bekannt. © John Raoux/dpa

Der Gouverneur von Florida fordert Donald Trump im Kampf um die US-Präsidentschaftskandidatur der Republikaner heraus. DeSantis geht dabei ungewohnte Wege.

Washington, D.C. - Die Ankündigung war schon lange erwartet worden. Spätestens seit seiner triumphalen Wiederwahl bei den Kongress-Zwischenwahlen im November galt er als der kommende Mann der Republikaner. Nun ist es endlich so weit: Am Mittwoch (24. Mai) wird Floridas konservativer Gouverneur Ron DeSantis offiziell seine Bewerbung für die US-Präsidentschaftswahl 2024 verkünden und damit den früheren Präsidenten Donald Trump offen herausfordern.

Das ist an sich nicht weiter überraschend. Die Art und Weise aber, wie DeSantis ins Rennen einstiegt, ist allerdings dann doch eher etwas ungewohnt. Der 44-Jährige will seine Bewerbung US-Medienberichten zufolge beim Kurznachrichtendienst Twitter verkünden. Bei einer dort ausgestrahlten Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk will DeSantis demnach seine Pläne offiziell bekannt geben. Das Gespräch ist für 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) auf Twitter Spaces geplant, wo das Publikum Live-Audio-Gesprächen folgen kann.

DeSantis wird Kandidatur im Gespräch mit Musk auf Twitter verkünden

Musk bestätigte dem Wall Street Journal in einem Interview, dass er DeSantis befragen werde. Und stolz fügte er hinzu: „Er hat eine ziemliche Ankündigung zu machen.“ Die Unterhaltung werde keinem Skript folgen, sondern spontan geführt werden. „Es wird das erste Mal sein, dass so etwas in den sozialen Medien und mit Fragen und Antworten in Echtzeit geschieht, nicht vorbereitet“, fügte der Twitter-Chef hinzu.

Musk betonte zugleich, er stelle sich derzeit nicht hinter einen bestimmten Kandidaten. Anderseits machte er mit einer gezielten Bemerkung deutlich, dass er Trump wohl nicht so gerne im Amt sähe. Auf die Frage nämlich, wen er für die Wahl 2024 bevorzuge, sagte Musk, er und die meisten Menschen in den USA wollten jemanden im Amt haben, der „einigermaßen normal“ sei - was durchaus als Spitze gegen Donald Trump zu verstehen ist. Der frühere Präsident lässt sich dieser Kategorie jedenfalls kaum zuordnen.

DeSantis verfolgt eine extrem rechte Politik in Florida

Auf der anderen Seite ist die Politik, die DeSantis in Florida betreibt, auch nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Der erzkonservative Republikaner fährt in Florida einen stramm rechten Kurs und stellt sich als Kämpfer gegen eine vermeintliche „Woke“-Ideologie der Linken dar. Die Gesetze, die er unterschieben hat, sind teilweise so extrem, dass eine US-Bürgerrechtsorganisation inzwischen eine Reisewarnung für Florida ausgesprochen hat. Eine Faschismusexpertin warnt derweil davor, dass DeSantis „unsere Demokratie zerstören“ werde.

Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen. DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Bevor der dreifache Vater als Politiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Unis Yale und Harvard, war bei der Navy - und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouverneur saß DeSantis mehrere Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus.

DeSantis in Umfragen deutlich hinter Trump

Nach seiner Wiederwahl als Gouverneur lag DeSantis in einigen Umfragen sogar von Donald Trump, liegt inzwischen aber wieder deutlich zurück. Der Abstand zum Rechtspopulisten beträgt im Schnitt mehr als 30 Prozentpunkte. Die offizielle Kandidatur sollte ihm aber neuen Schwung verleihen.

Die Republikaner werden ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 bei Vorwahlen bestimmen, die Anfang kommenden Jahres beginnen. Außer Donald Trump wollen auch die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, der afroamerikanische Senator Tim Scott und der frühere Gouverneur des Südstaates Arkansas, Asa Hutchinson, beo den innerparteilichen Vorwahlen antreten. Auch Trumps früherer Vizepräsident Mike Pence erwägt eine Kandidatur. Nun gesellt sich auch Ron DeSantis dazu. (cs/dpa/afp)