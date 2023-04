Regime will Deutsch-Iraner hinrichten: Gericht bestätigt Todesurteil

Von: Moritz Serif

Sharmahd wurde im Sommer 2020 Berichten zufolge vom iranischen Geheimdienst in Dubai entführt. © Koosha Falahi/Mizan/dpa/dpa

Ein Deutsch-Iraner soll wegen Terrorvorwürfen sterben. Außerdem habe der Mann Kontakte zum FBI und CIA hergestellt. Deutschland zeigt sich schockiert.

Teheran - Das Oberste Gericht im Iran hat die Todesstrafe gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd wegen Terrorvorwürfen bestätigt. Die Maßnahmen für die Hinrichtung sollten „ergriffen werden“, sagte ein Justizsprecher am Mittwoch in Teheran. Der 68-jährige Sharmahd war im Februar in Teheran der Beteiligung an einem Anschlag auf eine Moschee in der südiranischen Stadt Schiras im April 2008 schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt worden.

Dir iranische Justiz beschuldigt Sharmahd zudem, Kontakte zu „FBI- und CIA-Offizieren“ hergestellt und „versucht zu haben, mit Agenten des israelischen Mossad in Kontakt zu treten“. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte das Urteil als „absolut inakzeptabel“ kritisiert. Berlin wies im Anschluss zwei iranische Diplomaten aus, Teheran revanchierte sich mit der Ausweisung zweier deutscher Diplomaten.

Iran bestätigt Todesurteil gegen Deutsch-Iraner

Der Iran hatte Sharmahds Festnahme im August 2020 bekannt gegeben. Nach Angaben seiner Familie wurde der Oppositionelle, der zuletzt in den USA lebte, bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst in den Iran verschleppt. Im Januar sorgte der Iran mit der Hinrichtung des früheren britisch-iranischen Politikers Alireza Akbari international für Empörung, der wegen Spionage verurteilt worden war.

Derzeit sind im Iran mindestens 16 Menschen mit westlicher Staatsbürgerschaft inhaftiert, darunter sechs Franzosen. Die meisten von ihnen haben auch die iranische Staatsbürgerschaft. Der Iran erkennt doppelte Staatsbürgerschaften allerdings nicht an. (mse/dpa/AFP)