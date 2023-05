Deutsche Abgeordnete erwarten Verschlechterung der Türkei-Beziehungen bei Wiederwahl Erdogans

Macit Karaahmetoglu © Political-Moments/IMAGO

Deutsche Abgeordnete befürchten eine Verschlechterung der bilateralen Beziehungen zur Türkei bei einem Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Berlin in Deutschland - Bundestagsabgeordnete von SPD und CDU befürchten eine Verschlechterung der bilateralen Beziehungen zur Türkei im Fall einer Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es sei zu befürchten, dass Erdogan „noch radikaler und autokratischer in seinem Handeln wird“, sagte der SPD-Politiker und Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft, Macit Karaahmetoglu, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstagsausgaben). Das würde die türkisch-deutschen und türkisch-europäischen Beziehungen nach seinen Worten weiter belasten.

Die Beziehung zwischen Berlin und Ankara würde im Fall einer Wiederwahl Erdogans sicherlich nicht einfacher, sagte auch die CDU-Abgeordnete Serap Güler. Sowohl Karaahmetoglu als auch Güler sehen jedoch keine Alternative zu einer Zusammenarbeit mit dem Land. „Wir dürfen die Türkei nicht verprellen. Auch mit Erdogan nicht“, sagte Güler dem RND. „Was wir brauchen, ist eine Strategie, wie wir die Türkei wieder stärker an den Westen rücken.“



„Deutschland wird sich weiter mit der Führung des Landes - so schwierig diese auch in ihrem Handeln sein mag - arrangieren müssen“, sagte Karaahmetoglu. Die geostrategische Bedeutung der Türkei und der gesamten Region könne nicht ignoriert werden.



Erdogan hatte bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 14. Mai die für seine direkte Wiederwahl nötige absolute Mehrheit knapp verpasst. An diesem Sonntag kommt es deshalb zu einer Stichwahl mit seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Der Oppositionskandidat hatte in der ersten Runde rund fünf Prozentpunkte hinter dem Amtsinhaber gelegen. Erdogan geht als klarer Favorit in die Stichwahl. pe/dja