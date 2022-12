„Enttäuschend und peinlich“: Deutsche Bahn lässt Ukraine-Botschafter im Stich

Diplomat muss Termin absagen

Von Richard Strobl schließen

Ukraine-Botschafter Oleksii Makeiev musste einen Termin absagen. Offenbar, weil die Deutsche Bahn ihn im Stich ließ.

Berlin - Während einige Spitzenpolitiker sich auf ihre Dienstwägen und teils auch Privatflugzeuge verlassen, versuchen andere lieber den umweltfreundlicheren Weg zu gehen und buchen ein Bahn-Ticket. Doch auch Politiker sind nicht vor Problemen und Zugausfällen gefeit. Das zeigt nun der Fall von Ukraine-Botschafter Oleksii Makeiev.

Ukraine-Botschafter steht vergeblich am Bahnhof: DB fährt nicht

Dieser musste jetzt einen Termin in Stendal absagen, offenbar, weil die Deutsche Bahn ihn nicht wie geplant an den Zielort brachte. Das berichtet der MDR.

Demnach sollte Makeiev am Samstag die Hansestadt Stendal in Sachsen-Anhalt besuchen. Dort wollte er in der Fußgängerzone mit den Stadtbewohnern ins Gespräch kommen und sich anschließend mit geflüchteten Ukrainern unterhalten. Doch der Termin fiel aus. Das bestätigte der SPD-Bundestagsabgeordnete Herbert Wollmann dem MDR. Demnach hatte Makeiev am Morgen schon am Bahnhof in Berlin gestanden. Sein Zug sei allerdings ausgefallen. „Enttäuschend und irgendwie auch peinlich“, sei das, wird Wollmann zitiert.

DB lässt Ukraine-Botschafter stehen: Heftige Kritik

Makeiev selbst teilte am Mittag ein Selfie-Foto am Berliner Bahnhof ohne weitere schriftliche Ausführungen. Lediglich einen traurigen Emoji stellte er dazu. Allerdings teilte der Botschafter den Tweet des NZZ-Journalisten Alexander Kissler. Dieser sparte nicht mit Kritik: „Der Staatskonzern Deutsche Bahn kann nur eins: peinlich. Er ist ein mieser Witz und macht Deutschland zum Gespött in der Welt. Hat sich Wissing schon bei Makeiev im Namen der Bundesrepublik entschuldigt?“, schrieb dieser zu dem Vorfall.

Nach MDR-Angaben will Makeiev seinen Stendal-Besuch im Januar nachholen.