Die Deutsche Bahn bei „hart aber fair“: Zu spät, zu voll, zu teuer, zu umständlich, zu langsam

Louis Klamroth verfehlt mit „hart aber fair“ das Ziel einer Talkrunde. Nicht nur die Deutsche Bahn kämpft mit zahlreichen Problemen.

Köln – Neben der Nationalmannschaft treibt den durchschnittlichen Deutschen wenig so sehr um wie die Bahn. Zu spät, zu voll, zu teuer, zu umständlich, zu langsam. An der Bahn hat jeder etwas auszusetzen, wie sich am Montagabend (4. September) bei „hart aber fair“ in der ARD zeigte.

„Zu spät, zu schlecht, zu teuer: Warum ist die Bahn so kaputt?“, fragte Louis Klamroth, ein populistisches Thema wie geschaffen für die populistischste aller Talkshows. Schließlich ist wohl so gut wie jeder Deutsche schon einmal Bahn gefahren. Und sehr wahrscheinlich hat praktisch jeder dieser Bahnnutzer schon einmal eine Verspätung erlebt, einen nicht erklärbaren Halt auf freier Strecke oder eine der bizarreren Momente wie einen Zugausfall. Der, wenn man Glück hat, immerhin fünf Minuten vor planmäßiger Abfahrt angezeigt wird.

„hart aber fair“ zum Thema Deutsche Bahn: Eine Meinung hat wohl jeder

Eingeladen waren bei „hart aber fair“ Vertreter zweier Gruppen: Fachleute und Menschen, die irgendwie schon mal Deutsche Bahn gefahren sind, deswegen eine Meinung zum Thema haben und somit Vertreter der Vox populi waren. Zur ersten Gruppe zählte Prof. Dr. Christian Böttger, Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Der sagte: „Die Bahn hat viel Baustellen, nicht nur das Schienennetz.“ Und selbst der eingefleischte Bahnfan musste gestehen, dass ihm in der letzten Zeit die Lust am Bahnfahren abhanden gekommen sei.

Das darf Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn, natürlich nicht behaupten. Dem Vertreter des Konzerns kam bei Louis Klamroth die wenig dankbare Aufgabe zu, die Probleme der Bahn schönzureden und Besserungen zu versprechen. Doch wie soll das gehen, zumindest kurzfristig? Eine Pünktlichkeit von 69 % (wobei als pünktlich auch ein Zug gilt, der „nur“ fünf Minuten Verspätung hat) ist indiskutabel, andere Probleme bedingen sich: Das 49-Euro-Ticket hat mehr Menschen auf die Schienen geholt, was allerdings auch bedeutet, dass gerade Züge auf beliebten Regionalbahnstrecken am Wochenende überfüllt sind.

Das Problem: Es wird nicht besser, sondern im Gegenteil immer schlechter. Wie Prof. Böttger erläuterte, ist das Netz grundsätzlich überlastet. „Es fahren heute 20 % mehr Züge im selben Netz wie vor 20 Jahren.“ Den Schaden, denn die Bahn dadurch finanziell hat, ist enorm und nimmt stetig zu. Doch das Schienennetz auszubauen ist ein Akt von Jahrzehnten, vom Aus- oder Umbau der Bahnhöfe ganz zu schweigen.

Stuttgart 21 wurde etwa vor Jahrzehnten angedacht, als die 21 womöglich noch für eine Fertigstellung im Jahr 2021 stand. Inzwischen wäre man froh, wenn es zumindest irgendwann im 21. Jahrhundert etwas wird. Dass also massiv investiert werden muss, ist jedem klar. Was allerdings auch bedeutet: Bis sich wirklich etwas verbessert, wird es Jahre dauern. Was den Anreiz für jede aktuelle Regierung, etwas zu tun, eher reduziert – denn die Früchte ernten würde erst eine Regierung in 20 oder 30 Jahren.

Die Autofahrerin wird zur Bahnkritikerin

Doch all das ist klar. Auch Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, konnte bei Louis Klamroth in der ARD nichts Substanzielles beitragen. Noch extremer als in durchschnittlichen Talkrunden zeigte sich an diesem Montagabend, dass die meisten Talkshows kaum mehr machen, als bekannte Positionen zu längst ausdiskutierten Themen in ohrgerechte Häppchen noch einmal aufzuwärmen. 75 Minuten wurde also bekannte Punkte ausgetauscht. Der Verkehrsexperte wies auf die bekannten Probleme hin, der Mensch von der Bahn verteidigte sein Unternehmen mit den bekannten Argumenten, und damit nicht nur ein paar Männer über die Bahn sprechen, waren auch zwei Frauen eingeladen.

Fatma Mittler-Solak, ist hauptberuflich Moderatorin des „ARD-Buffet“, und war wohl zu Gast, weil sie beim ARD Themenabend #bahnfahren als „Presenterin“ der Dokumentation „Besser Bahnfahren!“ agierte. Eigentlich ist Mittler-Solak eingefleischte Autofahrerin, was sie quasi zur Bahnkritikerin prädestinierte.

Als Bahnfan outete sich dagegen der fünfte Gast, die Moderatorin und Autorin Sarah Bosetti, die keinen Führerschein hat, immer Bahn fährt und nicht gerne zu spät kommt. Doch gerade die Laien stellte die richtigen Fragen: Warum fließt immer noch nicht genug Geld in die Schiene, gerade angesichts der kommenden Klimakrise? Aus pragmatischen Gründen, wie Theurer ausführte: Selbst wenn es gelingen sollte, 25 % des Güterverkehrs auf die Schiene zu bringen (momentan sind es circa 20 %) bleiben immer noch 75 %, die über Straßen und Wasserstraßen laufen. Von dieser Infrastruktur also massiv Gelder abzuziehen wäre kontraproduktiv, um nicht zu sagen schädlich. Ein auch klimapolitischer Widerspruch, der aber wie manches Andere nicht aufzulösen ist. Schiene statt Straße ist keine Lösung. Schiene neben und manchmal statt Straße dagegen schon.

„hart aber fair“: Ziel der Sendung verfehlt

Falls es der Maßstab einer Talkshow sein sollte, dass sie kontrovers abläuft, verfehlte diese Sendung das Ziel völlig. Dass Bahnfahren grundsätzlich gut ist – für die Umwelt, für das eigene Gewissen und unter normalen Umständen tatsächlich auch für die Nerven – darauf einigte sich die Runde schnell, diese Haltung dürfte auch bei den meisten Zuschauern Zustimmung finden.

So blieb die Erkenntnis der Sendung sehr überschaubar: Die bekannten Probleme wurden noch einmal angesprochen, die bekannten Lösungsansätze noch einmal aufgeführt, doch am Ende blieb wenig mehr als die Hoffnung, dass sich irgendwann doch noch einmal etwas ändert – und dass einem selbst die Geduld so schnell nicht verlässt. (Michael Meyns)