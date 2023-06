„Alarmierende Erkenntnisse“: Deutsche Kampfpiloten arbeiten für Chinas Militär

Von: Michael Radunski

Teilen

Chinesischer J-20 Tarnkappenjet (Symbolbild) © IMAGO/Yu Hongchun

China wirbt gezielt ehemalige Bundeswehrsoldaten an, um chinesische Kampfpiloten auszubilden. Verteidigungsminister Pistorius fordert ein sofortiges Ende dieser Praxis.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 5. Juni 2023.

Singapur – Boris Pistorius ist sichtlich verärgert, als er am Wochenende vor die Kameras tritt. Kurz zuvor hatte sich der deutsche Verteidigungsminister in Singapur mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu getroffen. Was am Rande des Shangri-La-Dialogs als freundlicher Austausch angedacht war, endete in einer klaren Ansage an China. „Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird“, sagte Pistorius nach dem Treffen. Zudem habe er dem chinesischen General klargemacht, „dass er sicherlich nicht amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde“.

Was Pistorius meint, hat es in sich – und ist ein weiterer Rückschlag in den ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen China und Deutschland. Aktuelle Recherchen von ZDF und Spiegel belegen, wie China gezielt ehemalige Bundeswehrsoldaten angeworben hat, damit sie in der Volksrepublik chinesische Kampfpiloten ausbilden. Was schon vor zehn Jahren begonnen haben soll, hat sich über die Zeit offenbar zu einem ausgefeilten System entwickelt. Das Bedenkliche: Es handelt sich keineswegs um eine neue Strategie Chinas. Und: Vor Deutschland waren mindestens auch die USA und Großbritannien betroffen.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Nicht Ideologie, sondern Geld

In den vorliegenden Fällen der ehemaligen Bundeswehrpiloten soll es sich allerdings nicht um ideologische Überläufer handeln. Vielmehr haben offenbar vor allem die fürstlichen Gehälter eine entscheidende Rolle gespielt: Kampfpiloten der Bundeswehr beenden normalerweise mit 41 Jahren ihre Karriere im Cockpit. Das hat biologische Gründe, wie nachlassende Reflexe oder eine schwächer werdende Sehkraft. Wer sich in diesem Alter in den Ruhestand verabschiedet, erhält in der Regel etwa 50 Prozent des letzten Gehalts als Pension. Aus Sicht vieler Ex-Piloten offenbar zu wenig. Etliche nehmen daher nach ihrem Ausscheiden aus dem Militärdienst Nebentätigkeiten an.

Eine luxuriöse Offerte aus China kommt da sehr gelegen. In den vorliegenden Berichten ist von mehreren Hunderttausend Euro die Rede. Zum Vergleich: Ex-Piloten der britischen Royal Air Force soll von chinesischer Seite umgerechnet 275.000 Euro geboten worden sein, damit sie ihr Expertenwissen mit der chinesischen Luftwaffe teilen.

Sandschneider: China geht es um westliche Kampftaktiken

Klar ist: Die ehemaligen Bundeswehrsoldaten werden ihren chinesischen Kollegen keineswegs eine fliegerische Grundausbildung angetragen haben. „Hier geht es um sensitive, sicherheitsrelevante Informationen“, sagt Eberhard Sandschneider zu Table.Media. „Die chinesische Seite will wissen, wie der Westen trainiert, wie die Stimmung innerhalb der Truppen ist und welche Techniken und Kampftaktiken für den Ernstfall erprobt werden“, erklärt der Politikwissenschaftler.

Allerdings verfalle solches Fachwissen auch sehr schnell. Nach ein, zwei Jahren würden sich sowohl Technik und Taktik schon wieder ändern. „China wird daher auch in Zukunft versuchen, immer möglichst nah an aktive Personen heranzukommen.“

Im Anwerben sieht Sandschneider allerdings nicht das Problem, er bezeichnet es vielmehr als „verständliches Vorgehen, um ein vorhandenes Technologie- und Ausbildungsgefälle zu beseitigen“. Das Problem sieht der Partner des Beratungsinstituts „Berlin Global Advisors“ vielmehr auf deutscher Seite. „Hier müssen klare Regeln gefunden werden, wie man sensibles Wissen schützen kann“, sagt Sandschneider.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Fotostrecke ansehen

„Alarmierende Erkenntnisse“

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt ist alarmiert. „Es ist völlig inakzeptabel, wenn deutsche Soldaten ihr Wissen an Nicht-Nato-Partner versilbern. Pistorius muss hier dringend die Truppendienstgerichte und den Militärischen Abschirmdienst dazu bringen, sowohl soldatenrechtliche als auch strafrechtliche Tatbestände zu prüfen, von Landesverrat bis zum ebenfalls im Strafgesetzbuch verankerten Völkerstrafrecht“, sagt der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss zu Table.Media.

Agnieszka Brugger warnt: „Das sind mehr als alarmierende erste Erkenntnisse. Gegenüber Staaten wie China und ihrer aggressiven Informationsgewinnung braucht es gerade in der aktuellen Situation maximale Wachsamkeit“, sagt die Sicherheitspolitikerin der Grünen zu Table.Media.

Verfassungsschutz warnt vor Russland, Iran und China

Denn die vorliegenden Fälle spiegeln eine durchaus gängige Praxis wider. Seit Jahren werben ausländische Dienste um die Gunst ehemaliger Entscheidungsträger. Die Avancen reichen von einfachen Schmeicheleien über Einladungen zu Reisen bis hin zu lukrativen Beratungsverträgen. Altkanzler Gerhard Schröder erhielt wohl kaum wegen seiner betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse vom russischen Energiekonzern Gazprom einen lukrativen Posten.

Der deutsche Verfassungsschutz warnt explizit vor Russland, Iran und China. Zur Volksrepublik heißt es: „In Deutschland stehen die Ziele Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Militär im Fokus der chinesischen Dienste“.

Chinas Strategie: Gezielt Know-how abschöpfen

Was von manch einem harmlos als „Graue-Bärte-Strategie“ bezeichnet wird, hat ein klares Ziel: vorhandenes Know-how abschöpfen. Lange Zeit galten Gremien wie der Auswärtige Ausschuss als attraktives Ziel, da hier sensible geostrategische Themen besprochen werden. Doch China hat seinen Zielbereich erweitert: Vormals konzentrierten sich die Anwerbungen meist auf die Bereiche Politik und Wirtschaft, inzwischen sind längst auch Deutschlands Wissenschaft und Militärs betroffen.

Die ehemaligen Bundeswehrsoldaten sollen den Berichten zufolge über Briefkastenfirmen auf den Seychellen bezahlt worden sein. Mindestens drei von ihnen arbeiteten demnach für das Pekinger Unternehmen Lode Technology Ltd, offiziell als „Aviation Consultant Contractor“. Anteilseigner von Lode Technology ist kein Geringerer als Su Bin, ein vor Jahren enttarnter chinesischer Spion.

Su spionierte jahrelang US-Militärgeheimnisse aus, darunter das vierstrahlige Militärtransportflugzeug C-17 Globemaster sowie die Tarnkappenjäger F-35 und F-22. In einer abgefangenen E-Mail prahlte Su, er habe F-35-Testpläne und Blaupausen erhalten, die es China ermöglichen würden, schnell mit den USA gleichzuziehen. 2014 wurde Su verhaftet, zwei Jahre später bekannte er sich vor einem US-Bundesgericht in Kalifornien schuldig und wurde an China ausgeliefert.

Kiesewetter: Deutschland blauäugig und naiv

Roderich Kiesewetter ist von den Meldungen über die deutschen Piloten nicht sonderlich überrascht. „Sie sollten uns nicht verwundern. China kauft ganz gezielt und strategisch Wissen und Fähigkeiten aus westlichen Staaten ein, um seine militärischen Fähigkeiten zu stärken“, sagt der CDU-Außenpolitiker und Oberst a.D. der Bundeswehr zu Table.Media. Deutschland sei bisher ausgesprochen blauäugig und naiv gegenüber China aufgetreten.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste warnt: „Wir müssen uns bewusst sein, dass China mit dem Know-how von Ex-Piloten aus Großbritannien, Deutschland und anderen Nato-Staaten gezielt Luftangriffs- und Verteidigungstechniken der Nato erwirbt, und China mit solchen Maßnahmen seine Angriffsabsichten auf Taiwan nicht mehr verschleiert.“

Boris Pistorius berichtete übrigens nach seinem Gespräch mit Chinas Verteidigungsminister, dass Li Shangfu den Vorgang erst gar nicht bestritten habe. Der chinesische Verteidigungsminister soll lediglich versucht haben, die Bedeutung der deutschen Piloten zu relativieren. Es handelt sich dabei um wenig mehr als bemühte Schadensbegrenzung in Zeiten, in denen China eigentlich Europa auf seine Seite ziehen will. (Mitarbeit: Stefan Braun)